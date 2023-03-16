17 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 17 марта, в православном календаре день памяти преподобного Герасима Иорданского. Нет точной даты рождения этого святого. Однако есть свидетельство о том, что он происходил из богатой семьи и жил в каппадокийском городе Ликия (ныне Малая Азия). Получил хорошее христианское воспитание и еще в юности избрал для себя сподвижническую жизнь.

Герасим совершил паломничество в Палестину. Там совершал аскетический подвиг, прожив некоторое время в Иорданской пустыне. Там же начал обустраивать монастырь, где ввел строгий монашеский устав. Именно аскетический образ жизни Герасима указывает на его непреклонность в христианской вере. Он отказывался от еды, пил только воду, много молился, работал.

За свои заслуги он получил от Бога дар прозорливости. Видел откровение, как ангелы небесные забирают к себе Евфимия Великого, а затем похоронил его вместе с Кириаком. Также вылечил в пустыне льва, которого назвал Иорданом. Это умное животное вплоть до самой старости помогало своему спасителю и ел только из его рук. 451 умер спокойно во сне.

Приметы 17 марта

Народные приметы 17 марта / Фото: Pexels

Играют грачи на хорошую погоду.

Если грачи кричат – будет дождь.

Если птицы после теплых краев летят к своим старым гнездам, будет дружная весна.

Что завтра нельзя делать

Не стоит носить в этот день новую обувь. В древности верили, кто не послушает, у того появятся боли в шее. Также не стоит отказывать людям, которые попросили у вас подаяния. Церковь запрещает 17 марта браниться, конфликтовать, повышать голос. Продолжается Великий пост, поэтому стоит отказаться от мясных, молочных продуктов, яиц, рыбы.

Что можно делать завтра

В народе дата получила название Герасим Грачевник. Именно в этот день начинают возвращаться из тёплых краев эти птицы. По народным верованиям они являются предвестниками весны. Для крестьян грачи были также ценными помощниками, ведь они сразу начинали уничтожать насекомых, которые могли навредить растениям.

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