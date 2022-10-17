17 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

17 октября 2022 – понедельник. 238-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 75 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

17 октября — Международный день правильных действий во время землетрясения. Трудно предугадать поведение человека во время землетрясения. Психологи уделяют большое внимание при стихийных бедствиях именно страху. Ведь это – сигнал тревоги и сигнал к защите. Главная цель этого дня – напомнить людям, что важно сохранять спокойствие и правильно вести себя во время землетрясения.

Также 17 октября – Всемирный день донорства и трансплантации органов. Сегодня, к сожалению, все еще существует множество заболеваний, которые невозможно вылечить с помощью лекарственных средств. Они нуждаются только в трансплантации. Главная цель дня – напомнить людям о важности донорства и предоставить всю необходимую информацию.

А еще 17 октября – Международный день борьбы с бедностью. Ввели это знаковое событие еще в 1992 году. Главная ее цель – привлечь внимание человечества к проблемам социально-незащищенных слоев населения.

17 октября — Всемирный день травм. Впервые мероприятие провели в Нью-Дели в 2010 году. По статистике ВОЗ самые разнообразные травмы являются наиболее частой причиной смерти и инвалидности по всему земному шару.

Какой сегодня, 17 октября, церковный праздник

17 октября – день памяти священномученика Иерофея Афинского / Фото: commons.wikimedia.org

17 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Иерофея Афинского. Он был христианским священником I века и учеником апостола Павла. Жил в старой Греции. Согласно преданию, он принимал участие в погребении Богородицы. Иерофей стоял среди апостолов и утешал их своими гимнами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 октября

Какие сегодня именины: Владимир, Павел, Степан, Вероника.

Талисманом человека, рожденного 17 октября является циркон. Яркий полудрагоценный камень. В переводе его название означает "золотистый". Издавна считалось, что амулеты с цикроном обладают особой силой и властью.

В этот день родились:

1814 год – украинский поэт, писатель, фольклорист Яков Головацкий;

1883 год — украинский военный деятель, полковник Армии УНР Петр Болбочан;

1933 год – украинский композитор, хоровой дирижер Андрей Кушниренко;

1936 год – украинский писатель Иван Драч;

1974 год – украинский кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий;

1980 год — украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен украинской рок-группы СКАЙ Олег Собчук;

1987 год – украинский художник, скульптор, архитектор Степан Рябченко.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит идти в лес в одиночестве.

Лучше не ломать ветки и не рубить деревья.

Дорога сегодня считается крайне опасной.

Запрещено переедать.

Народные приметы и традиции на 17 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой день: снег означает, что через 40 дней придет зима;

птицы взъерошили перья – ждите непогоду;

закат красный — на ветер.

В народе 17 октября называли Ерофиев день. У наших предков эта дата была связана с наступлением морозов. Также верили, что на поверхность Земли выходит нечистая сила. Поэтому старались не идти в дальнюю дорогу.

Погода на сегодня, 17 октября

Сегодня, 17 октября, в Киеве пасмурная погода, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +6 ночью. Во Львове +20 днем и +9 ночью. В Харькове +13 днем и +2 ночью. В Одессе +17 днем и +8 ночью.

Памятные даты 17 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 октября: