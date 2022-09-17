17 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

17 сентября 2022 – суббота. 206-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 105 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
17 сентября — День работника страхового рынка Украины. Профессиональный праздник был установлен в 1993 году, хотя тогда он еще не был официальным. Сегодня принято приветствовать всех работающих на страховом рынке страны.
Также 17 сентября – День фармацевтического работника Украины. Праздник был создан в 1999 году по указу президента. Каждый год приходится на третью субботу сентября. Благодаря фармацевтам в стране есть возможность обеспечить людей всем необходимым лекарством.
А еще 17 сентября – День изобретателя и рационализатора Украины. Был создан в 1994 году указом президента Украины. Выпадает на третью субботу сентября. Главная его цель – поддержать людей, которые внедряют новые технологии, проводят селекцию животных и растений, находят новые методы борьбы с заболеваниями.
17 сентября – День безопасности пациентов в Украине и Всемирный день безопасности пациентов. Главная цель этого дня – обеспечить безопасность пациентов во всем мире. Дату согласовали в городе Женева 2019 во время заседания 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Также 17 сентября – День работников гражданской защиты Украины (День спасателя). Праздник под таким названием был впервые отпразднован в 1998 году. До этого это был официальный День пожарных Украины. Единственный профессиональный праздник был создан указом президента Украины Леонида Кучмы.
А еще 17 сентября – День города Кропивницкий. Праздник ежегодно приходится на третью субботу сентября. 1752 здесь началось строительство крепости. Впоследствии она превратилась в город Елизаветград. Оно имело стратегическое значение, поэтому очень быстро разрасталось. В 1924 году его переименовали в Зиновьеск, а затем – Кирово. В 1939 году город получил название Кировоград. В 2016 году согласно декоммунизации город получил свое современное название — Кропивницкий. Она была создана в честь писателя и драматурга Марка Кропивницкого, который здесь поставил первое театральное представление в Украине.
17 сентября – День Бэтмена. Празднование всегда проходит в третью субботу сентября. Традиция впервые появилась в 2014 году по инициативе DC Entertaiment. Организуется праздник в честь одного из самых известных героев комиксов – Бэтмена. Впервые он появился в детективном издании №27 Detective Comics в мае 1939 года.
Также 17 сентября – Всемирный день сока. Праздник был создан по инициативе Международной организации IFU, объединяющей разных производителей фруктовых соков, в 2010 году. Первыми такую инициативу поддержали Турция, Польша и Испания.
А еще 17 сентября — День ответственного собаководства. Выпадает на третью субботу сентября. Главная цель праздника – напомнить всем владельцам собак о большой ответственности за тех, кого они приручили.
17 сентября — День осведомленности об уходе за щенками во время разведения собак. Празднуется ежегодно в третью субботу сентября. Его начали распространять знания о кормлении, содержании, проведении обработок и прививки сук и щенков.
Также 17 сентября – День хирурга. Трудно представить более важную и сложную профессию, чем спасать людей с помощью своих рук и инструментов. Этот праздник был создан для напоминания, что рядом с нами живут настоящие герои, просто выполняющие свою работу и спасающие человеческую жизнь.
А еще 17 сентября – Международный день "Съешь яблоко". Главная его цель – привлечь внимание людей к такому простому, но эффективному методу поддержать свое здоровье.
17 сентября — День свободы программного обеспечения. Ежегодно празднуют в третью субботу сентября. Главная его цель – ознакомить широкий круг пользователей с FLOSS/FOSS – это программное обеспечение со свободным исходным кодом.
Также 17 сентября – Международный день кантри-музыки. Свою историю этот стиль начал в 1920-х годах. Весь мир услышал жизнерадостные песни в сочетании с простыми музыкальными инструментами благодаря переехавшим в Америку мигрантам из Европы.
А еще 17 сентября — Всемирный день уборки. Выпадает на третью субботу сентября. Это глобальное событие, объединяющее жителей разных стран мира для уборки планеты от мусора. Главная ее цель – привлечь внимание к проблеме отходов.
Какой сегодня, 17 сентября, церковный праздник
17 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Вавилы. С 237 года он был антиохийским патриархом. Правил архиепархией на протяжении 13 лет. В 250 году император Декий приказал заключить в тюрьму Вавилу, а затем убить мечом. Перед смертью мученик попросил, чтобы вместе с его телом похоронили также и кандалы, которые он носил из любви к Иисусу Христу.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 сентября
Каковы сегодня именины: Григорий, Василий, Митрофан, Иоанн, Моисей, Михаил, Александр, Николай, Павел, Степан, Петр, Юлиан, Федор, Елена.
Талисманом человека, рожденного 17 сентября, является аметист. Это фиолетовая разновидность кварца. Камень был известен с давних времен. Аметист издавна считался камнем верности и любви.
В этот день родились:
- 1853 год – украинский писатель, публицист, критик Михаил Павлик;
- 1864 год – писатель, общественный деятель, классик украинской литературы Михаил Коцюбинский;
- 1976 год – украинский боксер Евгений Шестаков.
Что нельзя делать в этот день
- Запрещено брать деньги в долг или в кредит – это привлечет нищету.
- Нельзя злословить, ссориться.
- Старайтесь осторожно обращаться с огнем.
Народные приметы и традиции на 17 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: в первой половине дня дождь – он закончится еще до полудня;
- много орехов и мало грибов – зима будет морозной и снежной;
- дождливый и ненастный день на сухую осень;
- громко ухает сова – будет пожар.
В народе 17 сентября называли Луковый день, Неопалимая Купина. В этот день из огородов убирали весь лук. А еще молились Богоматери, чтобы не было пожара в доме.
Погода на сегодня, 17 сентября
Сегодня, 17 сентября, в Киеве будет облачно, во второй половине дня сильный дождь, который закончится к вечеру. Во Львове пасмурная погода, без осадков. В Харькове облачный день и пасмурный вечер, вечером возможен дождь. В Одессе облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, но вечером – снова дождь с грозой.
Температура воздуха в Киеве +15 днем и +12 ночью. Во Львове +16 днем и +12 ночью. В Харькове +21 днем и +12 ночью. В Одессе +25 днем и +18 ночью.
Памятные даты 17 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 сентября:
- 1598 год – голландские моряки открывают Маврикий;
- 1631 год – войска Католической лиги разбивают протестантов возле Лейпцига;
- 1678 год — по Нивегенскому договору Франция и Испания возвращают друг другу ранее завоеванные территории;
- 1787 год — Конституционный конвент в Филадельфии принимает новую Конституцию США;
- 1834 год — профессор Михаил Максимович становится ректором Киевского университета св. Владимира;
- 1919 год — обнародуют воззвание главного атамана войск УНР Симона Петлюры к населению соборной Украины с изложением основных положений программы правительства УНР;
- 1920 год — Действенная Армия УНР освобождает Борщев, Гусятин, Теребовлю и Чортков;
- 1924 год — в Женеве открывают первую в мире частную международную школу, в которой к тому времени обучалось 8 учеников;
- 1944 год — союзники начинают Голландскую воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории;
- 1989 год — в Черновцах начинается I Республиканский фестиваль украинской песни "Червона рута";
- 1993 год – последние подразделения российских (бывших советских) войск покидают территорию Республики Польша;
- 2003 год — на острове Бирючий проходит встреча президентов Украины и России Леонида Кучмы и Владимира Путина, на которой они, в частности, обсуждают вопросы морской границы в акватории Азовского моря и Керченского пролива.