17 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

17 сентября 2022 – суббота. 206-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 105 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

17 сентября — День работника страхового рынка Украины. Профессиональный праздник был установлен в 1993 году, хотя тогда он еще не был официальным. Сегодня принято приветствовать всех работающих на страховом рынке страны.

Также 17 сентября – День фармацевтического работника Украины. Праздник был создан в 1999 году по указу президента. Каждый год приходится на третью субботу сентября. Благодаря фармацевтам в стране есть возможность обеспечить людей всем необходимым лекарством.

А еще 17 сентября – День изобретателя и рационализатора Украины. Был создан в 1994 году указом президента Украины. Выпадает на третью субботу сентября. Главная его цель – поддержать людей, которые внедряют новые технологии, проводят селекцию животных и растений, находят новые методы борьбы с заболеваниями.

17 сентября – День безопасности пациентов в Украине и Всемирный день безопасности пациентов. Главная цель этого дня – обеспечить безопасность пациентов во всем мире. Дату согласовали в городе Женева 2019 во время заседания 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Также 17 сентября – День работников гражданской защиты Украины (День спасателя). Праздник под таким названием был впервые отпразднован в 1998 году. До этого это был официальный День пожарных Украины. Единственный профессиональный праздник был создан указом президента Украины Леонида Кучмы.

А еще 17 сентября – День города Кропивницкий. Праздник ежегодно приходится на третью субботу сентября. 1752 здесь началось строительство крепости. Впоследствии она превратилась в город Елизаветград. Оно имело стратегическое значение, поэтому очень быстро разрасталось. В 1924 году его переименовали в Зиновьеск, а затем – Кирово. В 1939 году город получил название Кировоград. В 2016 году согласно декоммунизации город получил свое современное название — Кропивницкий. Она была создана в честь писателя и драматурга Марка Кропивницкого, который здесь поставил первое театральное представление в Украине.

17 сентября – День Бэтмена. Празднование всегда проходит в третью субботу сентября. Традиция впервые появилась в 2014 году по инициативе DC Entertaiment. Организуется праздник в честь одного из самых известных героев комиксов – Бэтмена. Впервые он появился в детективном издании №27 Detective Comics в мае 1939 года.

Также 17 сентября – Всемирный день сока. Праздник был создан по инициативе Международной организации IFU, объединяющей разных производителей фруктовых соков, в 2010 году. Первыми такую инициативу поддержали Турция, Польша и Испания.

А еще 17 сентября — День ответственного собаководства. Выпадает на третью субботу сентября. Главная цель праздника – напомнить всем владельцам собак о большой ответственности за тех, кого они приручили.

17 сентября — День осведомленности об уходе за щенками во время разведения собак. Празднуется ежегодно в третью субботу сентября. Его начали распространять знания о кормлении, содержании, проведении обработок и прививки сук и щенков.

Также 17 сентября – День хирурга. Трудно представить более важную и сложную профессию, чем спасать людей с помощью своих рук и инструментов. Этот праздник был создан для напоминания, что рядом с нами живут настоящие герои, просто выполняющие свою работу и спасающие человеческую жизнь.

А еще 17 сентября – Международный день "Съешь яблоко". Главная его цель – привлечь внимание людей к такому простому, но эффективному методу поддержать свое здоровье.

17 сентября — День свободы программного обеспечения. Ежегодно празднуют в третью субботу сентября. Главная его цель – ознакомить широкий круг пользователей с FLOSS/FOSS – это программное обеспечение со свободным исходным кодом.

Также 17 сентября – Международный день кантри-музыки. Свою историю этот стиль начал в 1920-х годах. Весь мир услышал жизнерадостные песни в сочетании с простыми музыкальными инструментами благодаря переехавшим в Америку мигрантам из Европы.

А еще 17 сентября — Всемирный день уборки. Выпадает на третью субботу сентября. Это глобальное событие, объединяющее жителей разных стран мира для уборки планеты от мусора. Главная ее цель – привлечь внимание к проблеме отходов.

Какой сегодня, 17 сентября, церковный праздник

17 сентября – день памяти священномученика Вавилы / Фото: commons.wikimedia.org

17 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Вавилы. С 237 года он был антиохийским патриархом. Правил архиепархией на протяжении 13 лет. В 250 году император Декий приказал заключить в тюрьму Вавилу, а затем убить мечом. Перед смертью мученик попросил, чтобы вместе с его телом похоронили также и кандалы, которые он носил из любви к Иисусу Христу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 сентября

Каковы сегодня именины: Григорий, Василий, Митрофан, Иоанн, Моисей, Михаил, Александр, Николай, Павел, Степан, Петр, Юлиан, Федор, Елена.

Талисманом человека, рожденного 17 сентября, является аметист. Это фиолетовая разновидность кварца. Камень был известен с давних времен. Аметист издавна считался камнем верности и любви.

В этот день родились:

1853 год – украинский писатель, публицист, критик Михаил Павлик;

1864 год – писатель, общественный деятель, классик украинской литературы Михаил Коцюбинский;

1976 год – украинский боксер Евгений Шестаков.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено брать деньги в долг или в кредит – это привлечет нищету.

Нельзя злословить, ссориться.

Старайтесь осторожно обращаться с огнем.

Народные приметы и традиции на 17 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: в первой половине дня дождь – он закончится еще до полудня;

много орехов и мало грибов – зима будет морозной и снежной;

дождливый и ненастный день на сухую осень;

громко ухает сова – будет пожар.

В народе 17 сентября называли Луковый день, Неопалимая Купина. В этот день из огородов убирали весь лук. А еще молились Богоматери, чтобы не было пожара в доме.

Погода на сегодня, 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, в Киеве будет облачно, во второй половине дня сильный дождь, который закончится к вечеру. Во Львове пасмурная погода, без осадков. В Харькове облачный день и пасмурный вечер, вечером возможен дождь. В Одессе облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, но вечером – снова дождь с грозой.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +12 ночью. Во Львове +16 днем и +12 ночью. В Харькове +21 днем и +12 ночью. В Одессе +25 днем и +18 ночью.

Памятные даты 17 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 сентября: