17 тысяч убитых российских оккупантов и более полутысячи уничтоженных танков: данные Генштаба о потерях врага

17 тысяч убитых российских оккупантов и более полутысячи уничтоженных танков: данные Генштаба о потерях врага

Украинские военные отважно и преданно защищают землю от российских захватчиков.

По состоянию на 28 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17 тысяч человек.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:

личного состава ‒ 17000 человек,

танков ‒ 586 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,

артиллерийских систем – 302 ед,

РСЗО ‒ 95 ед,

средств ПВО ‒ 54 ед,

самолетов – 123 ед,

вертолетов – 127 ед,

автомобильной техники – 1150 ед,

корабле /катеров – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 73 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 ед,

специальной техники – 21 ед,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

В Минобороны отметили, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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