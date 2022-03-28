17 тысяч убитых российских оккупантов и более полутысячи уничтоженных танков: данные Генштаба о потерях врага

Украинские военные отважно и преданно защищают землю от российских захватчиков.
По состоянию на 28 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17 тысяч человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:
личного состава ‒ 17000 человек,
танков ‒ 586 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,
артиллерийских систем – 302 ед,
РСЗО ‒ 95 ед,
средств ПВО ‒ 54 ед,
самолетов – 123 ед,
вертолетов – 127 ед,
автомобильной техники – 1150 ед,
корабле /катеров – 7 ед,
цистерн с ГСМ – 73 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 ед,
специальной техники – 21 ед,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
В Минобороны отметили, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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