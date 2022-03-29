17200 убитых российских захватчиков и почти 600 танков — Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Украинские бойцы усердно защищают родную землю и наносят значительные потери врагу.
По состоянию на утро 29 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17200 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили:
личного состава ‒ около 17200 человек;
танков ‒ 597 ед;
боевых бронированных машин – 1710 ед;
артиллерийских систем – 303 ед;
РСЗО – 96 ед;
средств ПВО – 54 ед;
самолетов – 127 ед;
вертолетов – 129 ед;
автомобильной техники – 1178 ед;
кораблей /катеров ‒ 7 ед;
цистерн из ГСМ – 73 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 ед;
специальной техники – 21 ед;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
В Генштабе отметили, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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