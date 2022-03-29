17200 убитых российских захватчиков и почти 600 танков — Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

17200 убитых российских захватчиков и почти 600 танков — Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Украинские бойцы усердно защищают родную землю и наносят значительные потери врагу.

По состоянию на утро 29 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17200 человек.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 17200 человек;

танков ‒ 597 ед;

боевых бронированных машин – 1710 ед;

артиллерийских систем – 303 ед;

РСЗО – 96 ед;

средств ПВО – 54 ед;

самолетов – 127 ед;

вертолетов – 129 ед;

автомобильной техники – 1178 ед;

кораблей /катеров ‒ 7 ед;

цистерн из ГСМ – 73 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 ед;

специальной техники – 21 ед;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

В Генштабе отметили, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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