176 вагонов из РФ и Беларуси обнаружили на Прикарпатье: продукцию почти на 265 млн грн передадут ВСУ

176 вагонов из РФ и Беларуси обнаружили на Прикарпатье: продукцию почти на 265 млн грн передадут ВСУ

Имущество намерены национализировать.

В Ивано-Франковской области работники ДБР обнаружили 176 железнодорожных вагонов, владельцами которых являются бизнесмены из России и Белоруссии. Стоимость имущества составляет около 264 млн грн.

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Об этом сообщило сегодня, 31 марта, Государственное бюро расследований.

"Территориальное управление ДБР Львова обратилось к главе военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой принудительно изъять и передать имущество на нужды Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Ранее работники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, которые являются собственностью предприятий РФ и Беларуси. Бюро экономической безопасности инициировало национализацию железнодорожных вагонов.