177 Нобелевских лауреатов со всего мира требуют от россии остановить войну против Украины – Ложкин

Более половины лауреатов Нобелевской премии поддержали Украину и подписали письмо, в котором категорически осудили преступную агрессию россии и требуют остановить войну.

Об этом сообщил Борис Ложкин, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины.

"Под письмом поставили подписи уже 177 представителей ученой элиты мира", - написал он в своем Facebook, отметив, что письмо, инициированное Нобелевским лауреатом и уроженцем Золочева профессором Роальдом Хоффманом, опубликовали крупнейшие мировые издания.

Так, в частности, в течение 11-12 марта письмо опубликовано в американских The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times - National and International, британской The Guardian, канадских Globe and Mail, National Post, Toronto Star, немецком Suddeutzche Zeitung и израильском Haaretz – Hebrew and International.

Профессор Роальд Хоффман, сумевший привлечь к подписанию письма в поддержку Украины более половины живущих во всем мире нобелевцев - Нобелевский лауреат по химии. В годы Холокоста он был спасен вместе с мамой и ее братьями под крышей дома украинского учителя Николая Дюка в селе Унив на Львовщине. Он до сих пор поддерживает контакт с потомками украинцев, спасших его.