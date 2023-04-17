18 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 апреля, в православном календаре день памяти Феодула-чтеца. Феодул был молодым учеником старца Агафопода и жил в Фессалониках. Во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана находился в церковном причастии. Отличался благочестивой и чистой жизнью.

Как-то увидел во сне Феодул мужчину в светлых одеждах, который дал ему какой-нибудь предмет. Когда юноша проснулся, увидел, что в руке держит кольцо с изображением Иисуса. Понял он, что его ждет мученический подвиг. С помощью этого перстня он исцелил немало больных и обратил много язычников в христианство.

Феодула и Агафопода казнили во время гонений на христиан. Их бросили в море, а когда их тела прибило к берегу, то христиане тайно похоронили мучеников.

Церковный праздник 18 апреля — день памяти преподобной Феодоры Солунской

Происходила из благочестивой семьи христиан, посвятивших жизнь своей дочери служению Господу, отдав ее в монастырь. После смерти мужа, мать Феодоры тоже стала монахиней.

Феодора вела в монастыре сподвижническую жизнь. Своими послушаниями, смирением, постом и молитвами получила от Бога дар чудотворения. За свою жизнь совершила немало чудес.

После смерти преподобной над ее гробом из лампадки часто изливался душистый елей, а от мира происходило немало чудес.

Приметы 18 апреля

Народные приметы 18 апреля / Фото: Pexels

Птицы вьют гнезда с солнечной стороны на прохладное лето.

Днем жарко, но ночью еще холодно, будет ясная погода.

Много сока течет из березы – к дождливому лету.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось пить спиртные напитки. Также не стоит лениться, ругаться и злословить. Лучше этот день совершить в молитве. От физической работы лучше отказаться, особенно если она связана со строительством.

Что можно делать завтра

С 18 апреля начинали большую стирку, потому что дни уже становились теплыми, а еще мог быть достаточно сильный ветер, хорошо просушивавший тяжелое белье. Верили, если он "зарядит" одежду, то вся семья не будет болеть.

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