18 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 18 апреля, в православном календаре день памяти Феодула-чтеца. Феодул был молодым учеником старца Агафопода и жил в Фессалониках. Во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана находился в церковном причастии. Отличался благочестивой и чистой жизнью.
Как-то увидел во сне Феодул мужчину в светлых одеждах, который дал ему какой-нибудь предмет. Когда юноша проснулся, увидел, что в руке держит кольцо с изображением Иисуса. Понял он, что его ждет мученический подвиг. С помощью этого перстня он исцелил немало больных и обратил много язычников в христианство.
Феодула и Агафопода казнили во время гонений на христиан. Их бросили в море, а когда их тела прибило к берегу, то христиане тайно похоронили мучеников.
Церковный праздник 18 апреля — день памяти преподобной Феодоры Солунской
Происходила из благочестивой семьи христиан, посвятивших жизнь своей дочери служению Господу, отдав ее в монастырь. После смерти мужа, мать Феодоры тоже стала монахиней.
Феодора вела в монастыре сподвижническую жизнь. Своими послушаниями, смирением, постом и молитвами получила от Бога дар чудотворения. За свою жизнь совершила немало чудес.
После смерти преподобной над ее гробом из лампадки часто изливался душистый елей, а от мира происходило немало чудес.
Приметы 18 апреля
- Птицы вьют гнезда с солнечной стороны на прохладное лето.
- Днем жарко, но ночью еще холодно, будет ясная погода.
- Много сока течет из березы – к дождливому лету.
Что завтра нельзя делать
В этот день запрещалось пить спиртные напитки. Также не стоит лениться, ругаться и злословить. Лучше этот день совершить в молитве. От физической работы лучше отказаться, особенно если она связана со строительством.
Что можно делать завтра
С 18 апреля начинали большую стирку, потому что дни уже становились теплыми, а еще мог быть достаточно сильный ветер, хорошо просушивавший тяжелое белье. Верили, если он "зарядит" одежду, то вся семья не будет болеть.
Читайте также: