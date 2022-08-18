18 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

18 августа 2022 года – четверг. 176-й день войны России против Украины. 230-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

18 августа – День противозачаточных средств. Главная цель праздника – проинформировать общество о важности противозачаточных средств в борьбе с ранней беременностью и различных заболеваний, передающихся половым путем.

Также 18 августа – День "Никогда не сдавайся". Хотя это и неофициальный праздник, но он призван напомнить человеку, что он может добиться успеха в любых начинаниях, если не будет сдаваться.

А еще 18 августа – День плохой поэзии. Учредили этот праздник известные создатели других интересных событий – Рут и Томас Рой из компании Wellcat Holidays. Когда-то Томас начал придумывать разные события, чтобы принести в повседневную жизнь немного юмора. Теперь он делает это вместе со своей женой.

18 августа – День открытия гелия. Случилось это в середине XIX века. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть важную роль этого химического элемента в нашей жизни.

18 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

18 августа – день памяти праведной Нонны, матери святого Георгия Богослова / Фото: pixabay.com

18 августа в церковном календаре – день памяти праведной Нонны, матери святого Георгия Богослова. Родилась она в семье благочестивых христиан, воспитавших дочь в христианских традициях. В юном возрасте Нонна вышла замуж за богатого землевладельца Григория Арианзского, бывшего язычника. Девушка молилась Господу каждый день, чтобы тот помог привести человека к истинному пути. Молитвы впоследствии были услышаны. Григорий стал христианином. Спустя время Нонна родила сына, которого также воспитала в христианской вере.

Памятные даты 18 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 18 августа:

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293 год до н. э. — основывают древнейший (из известных) римский храм в честь богини Венеры;

1201 год – основывают город Рига (ныне – в Латвии);

1649 год — Богдан Хмельницкий подписывает с польским королем Яном II Казимиром Зборовский мирный договор, по которому Украина на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получила автономию, а казацкий реестр установили в размере 40 тысяч человек;

1743 год — Джек Бротон формулирует правила бокса;

1786 год — основывают Рейкьявик;

1826 год – шотландский исследователь Александр Гордон Ленг первым из европейцев достигает древнего города Томбукта на берегу Нигера;

1868 год — исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаруживает новый элемент, который назвал гелием;

1920 год — ратифицируют 19 поправку к конституции США, которая дает право голосовать женщинам;

1962 год — Ринго Старр впервые выступает как ударник группы "Битлз";

1992 год — основывают Почетное отличие Президента Украины, первую награду независимой Украины;

2006 год — в Киеве начинается IV Всемирный форум украинцев.

18 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 18 августа называли Евстигней-житник. Летняя жатва уже подходит к завершению, а потому в этот день особенно славили ячмень, который среди наших предков считался зерном жизни.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 августа

Какие сегодня именины: Ярослава.

18 августа родились:

1836 год — писатель, публицист, педагог, общественный деятель Александр Конисский;

1917 год – народный художник Украины Василий Бородай;

1935 год – украинский художник, член Союза художников Украины Виктор Малинка;

1957 год – украинский график, сценограф, режиссер театра и кино Сергей Маслобойщиков.

Погода на 18 августа

18 августа в Киеве ясно утром и вечером, днем облачно, без осадков. Во Львове днем облачно, может дождь, который закончится к вечеру. В Харькове с середины дня пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, будет идти дождь, который к вечеру станет слабее.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +20 ночью. Во Львове +26 днем и +17 ночью. В Харькове +29 днем и +19 ночью. В Одессе +26 днем и +21 ночью.