18 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день 101 год назад женщины в США получили право голоса на выборах.

Какой сегодня день

Во вторник, 18 августа, в Австралии отмечают День ветеранов Вьетнама, в Болгарии — Праздник Святого Ивана Рыльского, в Индонезии — День Конституции, в Македонии — День вооруженных сил, в Пакистане — День посадки деревьев, в Азербайджане и Казахстане — День пограничника, в Таиланде — Национальный день науки.

Памятные даты 18 августа

293 до н. э. — основан древнейший (из известных) римский храм в честь богини Венеры.

1201 — основан город Рига (Латвия).

1786 — основан Рейкьявик (Исландия).

1868 — исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаружил новый элемент — гелий.

1920 — ратифицирована девятнадцатая поправка к Конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.

Отмечая ратификацию поправки по избирательному праву женщин, Алиса Пол (вторая слева) в августе 1920 года пришивает 36-ю звезду на флаге. Флаг подняли перед штаб-квартирой Женской партии в Вашингтоне, национальным председателем которой была мисс Пол. 36-я звезда представляла штат Теннесси, чья ратификация завершила количество штатов, необходимых для внесения поправки в Конституцию. / Associated Press

Церковный праздник сегодня 18 августа

18 августа православная церковь чтит память святого Евсигния (на Руси — Евстигней). Мученик Евсигний родился в Антиохии в середине III в. В течение шестидесяти лет он служил в войсках римских императоров Диоклетиана, Максимиана ГЕРКУЛИТ, Констанция Хлора, Константина Великого и его сыновей. В начале царствования святого Константина Великого Евсигний был свидетелем явления на небе звездного Креста, который предвещал ему победу.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя петь, идя по дороге.

Не стоит делать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день.

В этот день не стоит ссориться в доме, ехать в путешествие или командировку.

Также нельзя выбрасывать остатки со стола.

Приметы на 18 августа

На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Днем, во время жатвы, крестьяне пытались найти такой стебель, на котором одновременно выросло несколько колосков. Если кому-то попадались двенадцать колосьев на одном стебле, такую находку называли "ржаной маткой" и сохраняли до следующей весны. Во время посева зерна с ржаной матки первыми бросали в землю ради богатого урожая.

Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате выходили в поле и кричали во весь голос. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.

Какая погода 18 августа — таким и декабрь будет

Если лук прозревал 18 августа — считалось, что крестьянин урожай потерял

Земляные черви выползли 18 августа из-под земли — жди дождя

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Именины 18 августа

День ангела (именины) сегодня, 18 августа, празднуют: Дарья, Евдокия, Иван, Кристина, Мария, Нонна.

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