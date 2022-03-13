18 день войны в Украине: какая ситуация по состоянию на утро воскресенья

18 день войны в Украине: какая ситуация по состоянию на утро воскресенья

За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили вражеские два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

Министерство обороны Украины обнародовало оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 утра 13 марта.

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Как сообщили в оборонном ведомстве, оккупанты продолжают обстреливать мирное население, Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу, в связи с потерями вооруженные силы России формируют новые подразделения. В то же время морально-психологическое состояние войск противника продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

"Начались восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений", — сообщили в Минобороны Украины.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, обстреливает мирное население, производит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

"Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов по исполнению приказов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что, по имеющейся им информации, на территории Беларуси в больницах юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в Украине оккупантов. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает.

Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды российских военнослужащих.

Для раненых российских военных среди работников бюджетной сферы и мирных жителей приступили к сбору крови.

В связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

"Вооруженные силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА. Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!", — подытожили в Минобороны.