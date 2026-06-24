18 дней без связи, сломанные ребра и содержание тяжелобольных: Лубинец рассказал о произволе в ТЦК Николаева

ТЦК

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В Украине разразился очередной громкий скандал. В этот раз в эпицентре событий оказался Николаевский областной ТЦК и СП. На сборном пункте обнаружили мужчин, удерживаемых незаконно, а один из задержанных провел там почти три недели с тяжелыми травмами.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, заявившего об исчезновении своего родственника после встречи с правоохранителями и представителями ТЦК.

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«Ко мне обратился брат мужчины, которому, предварительно, во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции сломали ребра. После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели — 18 дней не знали, где он находится и что с ним происходит», — сообщил Лубинец.

Когда правозащитники прибыли на место, выяснилось, что этот случай не единичный инцидент, а свидетельствует о налаженной противоправной системе.

«Когда мои представители прибыли в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП, стало ясно, что речь идет не об единичном случае. Был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о системных нарушениях прав человека», — отметил омбудсмен.

Ребенок с сахарным диабетом остался на улице

По результатам проверки представителям омбудсмена удалось уволить шестерых мужчин, которых удерживали без каких-либо законных оснований. Среди них оказался и пострадавший с переломами ребер. Как выяснилось, мужчина вообще имел законное право на отсрочку, поскольку единственный ухаживает за своей 80-летней матерью.

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Еще один вопиющий случай касался отца ребенка с инвалидностью. По предварительным данным, сотрудник полиции ударил несовершеннолетнего сына, задержанного ногой. Парень, страдающий сахарным диабетом, остался один вечером на улице. Из-за перенесенного сильного стресса его состояние здоровья резко ухудшилось.

Кроме этого, среди незаконно удерживаемых на сборном пункте находились четыре человека с серьезными диагнозами: двое имели тяжелые общие заболевания, один страдал вирусным гепатитом, а еще один имел серьезные проблемы с коленным суставом. Все люди отпущены, им предоставлена возможность пройти надлежащее медицинское обследование и оформить документы для отсрочки.

Как отреагировали в ГБР и прокуратуре

По словам Лубинца, Николаевская областная прокуратура уже приступила к досудебному расследованию по статье о превышении служебных полномочий работниками полиции. Также решается вопрос о внесении дополнительных сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Офис омбудсмена уже направил официальные обращения в Государственное бюро расследований (ГБР) и органы прокуратуры по поводу действий работников полиции и ТЦК. Речь идет о возможном превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности.

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Лубинец подверг критике подобные методы мобилизации и призвал к немедленным реформам в системе комплектования армии.

«Подход к мобилизации требует немедленных изменений, а так называемой „бусификации“ должен быть положен конец. Мобилизация необходима для обороны государства. Однако каждый случай незаконных действий должен получить правовую оценку. Ответственность должна быть неотвратимой», — подытожил он.

Скандалы с ТЦК — последние новости

Напомним, расследуются обстоятельства смерти мужчины после пребывания в ТЦК и СП в Закарпатье. Виновным может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

Также в Киеве расследуют загадочную смерть мужчины, который в январе 2026 года попал в больницу с переломами ребер и травмами грудной клетки после мобилизации.

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