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18 дней без связи, сломанные ребра и содержание тяжелобольных: Лубинец рассказал о произволе в ТЦК Николаева
Представители омбудсмена выяснили, что мужчины с тяжелыми болезнями силой удерживали в ТЦК.
В Украине разразился очередной громкий скандал. В этот раз в эпицентре событий оказался Николаевский областной ТЦК и СП. На сборном пункте обнаружили мужчин, удерживаемых незаконно, а один из задержанных провел там почти три недели с тяжелыми травмами.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Поводом для проверки стало обращение гражданина, заявившего об исчезновении своего родственника после встречи с правоохранителями и представителями ТЦК.
«Ко мне обратился брат мужчины, которому, предварительно, во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции сломали ребра. После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели — 18 дней не знали, где он находится и что с ним происходит», — сообщил Лубинец.
Когда правозащитники прибыли на место, выяснилось, что этот случай не единичный инцидент, а свидетельствует о налаженной противоправной системе.
«Когда мои представители прибыли в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП, стало ясно, что речь идет не об единичном случае. Был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о системных нарушениях прав человека», — отметил омбудсмен.
Ребенок с сахарным диабетом остался на улице
По результатам проверки представителям омбудсмена удалось уволить шестерых мужчин, которых удерживали без каких-либо законных оснований. Среди них оказался и пострадавший с переломами ребер. Как выяснилось, мужчина вообще имел законное право на отсрочку, поскольку единственный ухаживает за своей 80-летней матерью.
Еще один вопиющий случай касался отца ребенка с инвалидностью. По предварительным данным, сотрудник полиции ударил несовершеннолетнего сына, задержанного ногой. Парень, страдающий сахарным диабетом, остался один вечером на улице. Из-за перенесенного сильного стресса его состояние здоровья резко ухудшилось.
Кроме этого, среди незаконно удерживаемых на сборном пункте находились четыре человека с серьезными диагнозами: двое имели тяжелые общие заболевания, один страдал вирусным гепатитом, а еще один имел серьезные проблемы с коленным суставом. Все люди отпущены, им предоставлена возможность пройти надлежащее медицинское обследование и оформить документы для отсрочки.
Как отреагировали в ГБР и прокуратуре
По словам Лубинца, Николаевская областная прокуратура уже приступила к досудебному расследованию по статье о превышении служебных полномочий работниками полиции. Также решается вопрос о внесении дополнительных сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Офис омбудсмена уже направил официальные обращения в Государственное бюро расследований (ГБР) и органы прокуратуры по поводу действий работников полиции и ТЦК. Речь идет о возможном превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности.
Лубинец подверг критике подобные методы мобилизации и призвал к немедленным реформам в системе комплектования армии.
«Подход к мобилизации требует немедленных изменений, а так называемой „бусификации“ должен быть положен конец. Мобилизация необходима для обороны государства. Однако каждый случай незаконных действий должен получить правовую оценку. Ответственность должна быть неотвратимой», — подытожил он.
Скандалы с ТЦК — последние новости
Напомним, расследуются обстоятельства смерти мужчины после пребывания в ТЦК и СП в Закарпатье. Виновным может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.
Также в Киеве расследуют загадочную смерть мужчины, который в январе 2026 года попал в больницу с переломами ребер и травмами грудной клетки после мобилизации.