18 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 18 июля, в православном календаре день памяти преподобного Афанасия Афонского. Афанасий родился в религиозной семье, и с самого детства ощущал призвание к религиозной жизни. После погибели собственных родителей он решил отыскать себя в монашестве и начать жизнь аскета. Он присоединился к монастырю на Святой Горе Афон в Греции, что стало для него месторождением духовного развития.

В монастыре Афанасий посвятил себя постоянной молитве, посту и отчаянной аскезе. Он провел много лет в одиночестве и отдалении, предаваясь духовному самосовершенствованию и поиску Бога. Его страстное обращение к внутренней жизни и внутреннему общению с Богом привлекло внимание других монахов и духовных искателей.

Афанасий также был известен своей мудростью и духовным наставничеством. Многие обращались к нему за советом и духовной поддержкой. Он давал наставления по монашеской жизни, молитве и духовному росту. Его слова и советы были огромным источником вдохновения для многих.

После смерти Афанасия он был провозглашен преподобным, а его святилище стало местом паломничества для верующих. Его жизнь и труд стали примером самоотверженности, призвания и внутреннего поиска Бога. Он сыграл немаловажную роль в развитии духовности на Святой Горе Афон и распространении православного учения.

Преподобный Афанасий Афонский остался запоминающимся как великий аскет, молитвенник и духовный наставник. Его внутренняя сила и близость к Богу сделали его одним из величайших святителей православной церкви. Его наследие и влияние продолжаются до сих пор, вдохновляя верующих в поиске Божьей благодати и духовного роста.

Приметы 18 июля

Народные приметы 18 июля / Фото: Pexels

На низинах сухая трава – ждите дождя на следующий вечер.

Много пауков в теплую и сухую погоду.

Ясно светит луна до теплой и сухой осени.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы нежелательно грустить и злиться, потому что так вы можете оттолкнуть успех на целый год. В православной церкви строго запрещается сплетничать, особенно раскрывать чужие секреты. Это может чревато крайне негативными последствиями.

Что можно делать завтра

Существовало поверье, что если долго смотреть вечером в месяц, можно получить силы и здоровье на весь год. Было принято в этот день печь булочки и печенье в виде луны. Этим привлекали удачу.

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