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18 июня состоится заседание СНБО: какие вопросы будут рассматривать

18 июня состоится заседание СНБО: какие вопросы будут рассматривать

Сайт президента Украины

Заседание запланировано на вторую половину дня.

18 июня в 17:00 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Предварительная повестка дня:

  • О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
  • (ТАЙНО).
  • О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
  • Доклад Председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие Указом Президента Украины от 25 марта 2021 № 122.
  • Разное.

По завершении заседания планируется брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18:00).

Напомним, в СНБО сообщили, сколько лет нужно Украине для внедрения стандартов НАТО. Данилов отметил необходимость движения Украины в Европу и к членству в НАТО.

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