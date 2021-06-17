18 июня состоится заседание СНБО: какие вопросы будут рассматривать

Заседание запланировано на вторую половину дня.
18 июня в 17:00 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится на сайте СНБО.
Предварительная повестка дня:
- О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
- (ТАЙНО).
- О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
- Доклад Председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие Указом Президента Украины от 25 марта 2021 № 122.
- Разное.
По завершении заседания планируется брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18:00).
Напомним, в СНБО сообщили, сколько лет нужно Украине для внедрения стандартов НАТО. Данилов отметил необходимость движения Украины в Европу и к членству в НАТО.