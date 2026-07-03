18 лет — еще ребенок?: в Украине хотят увеличить возраст совершеннолетия и сексуального согласия

В Украине хотят увеличить возраст совершеннолетия / © pexels.com

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На сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция о повышении возраста совершеннолетия и сексуального согласия к 21 году. Сейчас собрано чуть более 900 подписей из 25 тысяч необходимых.

Что стало причиной новых общественных обсуждений и петиции к КМУ, рассказываем дальше.

Петиция о повышении возраста совершеннолетия до 21 года

В петиции говорится, что власти должны пересмотреть действующие нормы законодательства для усиления защиты молодежи. В тексте документа инициаторы отмечают:

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«Мы, граждане Украины, обращаемся с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Украины о повышении возраста наступления совершеннолетия и возраста сексуального согласия до 21 года».

Необходимость таких изменений аргументируется данными современных исследований в области психологии и нейробиологии. По словам авторов, формирование участков головного мозга, отвечающих за самоконтроль и долгосрочное планирование, длится до 25 лет. Поэтому 18-летние граждане часто остаются уязвимыми к манипуляциям и эксплуатации со стороны старших лиц.

Дополнительным толчком к созданию петиции стали недавние резонансные случаи сексуального насилия.

Авторы убеждены, что повышение возрастных границ позволит защитить молодых людей от принуждения, уменьшит риски использования психологического превосходства старшими лицами и начнет публичный диалог о балансе между свободой и защитой молодежи.

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Люди призывают создать экспертную комиссию с участием юристов, психологов, психиатров, нейробиологов, представителей общественных организаций и правозащитников и провести комплексное научное и правовое исследование целесообразности повышения возраста совершеннолетия до 21 года.

На основе этих данных авторы петиции призывают внести изменения в законодательство по возрасту сексуального согласия. Инициаторы подчеркивают, что целью этой петиции является не ограничение прав граждан, а усиление защиты молодых людей от сексуальной эксплуатации, психологического давления и других форм злоупотребления.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент Украины, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

Что могло стать причиной обсуждений

Напомним, украинский блогер-химик, 37-летний Глеб Репич попал в громкий скандал после признания в отношениях с 18-летней девушкой. Часть пользователей соцсетей обвинила его в педофилии, психологическом «груминге» и выборе незрелой партнерши для самоутверждения, предположив, что роман начался еще до ее совершеннолетия.

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Ситуация накалилась, когда возмущенная аудитория заблокировала страницу девушки жалобами, из-за чего Репич резко назвал критиков «подлыми гнидами».

Несмотря на массовый хейт, в защиту пары стали некоторые пользователи и певица Кристина Соловий, которая пожелала им счастья, что также возмутило общественность. Сам блогер опубликовал оправдание, заявив о взаимной любви и посоветовал недовольным «написать петицию президенту».

Между тем, эксперты отмечают, что психологическое созревание человека длится до 25 лет, поэтому 18-летняя девушка является «вчерашним подростком». Психологи объясняют острую реакцию общества, особенно женщин старшего возраста, страхом за собственных детей перед возможными неблаговидными намерениями со стороны учителей или авторитетных взрослых, которыми легче манипулировать, чем самодостаточными женщинами.

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