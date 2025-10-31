18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева заключил контракт с ВСУ

Михаил Соболев / © из соцсетей

Сын телеведущей Марички Падалко и политика Егора Соболева, 18-летний Михаил, заключил контракт с Вооруженными Силами Украины. Уже в скором времени он будет воевать в рядах Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом рассказал его отец Егор Соболев в Facebook.

Военный отметил, что отказывал Михаилу ради его дальнейшего обучения.

Сейчас и отец, и мать гордятся своим ребенком, вставшим на защиту Родины.

Что говорит отец

«Сын заключил контракт с ВСУ. Ему 18. Когда началось вторжение, было 14. Он жил футболом и историей. В 15 сын покинул свою футбольную команду, где тренер еще в первые годы наградил его прозвищем Профессор за умение вести игру в центре поля. Михиные тренировки переместились в леса — на военные подготовки для молодежи», — рассказал Соболев.

Михаилу Соболеву 18 лет / © Facebook/Егор Соболев

По его словам, в 16 лет сын отложил планы об историческом факультете и «вгрызся» в математику и физику. Сам политик уже тогда возглавлял роту БпЛА и «делился с ним анализом войны дронов, которую мы изобретали».

«В 17 Миха подарил моему подразделению первый собственноручно собранный и облетанный дрон, устроился на их производство и поступил в Могилянку на только что открытую там специальность „Робототехника“, — отметил Егор Соболев.

С чего все началось

Когда в свой 18-й день рождения Михаил попросил отца мобилизовать его к себе, политик ему ответил, «что роль пилотов будет уменьшаться, а конструкторов будет расти».

«Я предложил продолжать учиться, разрабатывать дроны, а при необходимости — испытывать их с нами в Запорожье. Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и… исчез. Я пять месяцев пытался узнать, что происходит в его жизни. Но всего месяц назад Миха признался, что с мая летает с одним добровольческим подразделением и осуществил уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях. И что в октябре он заключит официальный контракт», — рассказал Егор Соболев.

Он посоветовал сыну идти в Силы беспилотных систем ВСУ, и именно так произошло.

Егор Соболев говорит, что понимает, как тяжело теперь его жене Маричке Падалко, «потому что теперь приходится переживать за двоих».

Напомним, в июне сын известного телеведущего Константина Грубича Ярослав подтвердил, что мобилизовался в Силы обороны Украины. До этого он работал оператором, режиссером и видеографом, документируя войну на освобожденных территориях, в серой зоне и передовой. После мобилизации он получил тяжелое ранение, что привело к ампутации правой руки, однако сейчас демонстрирует значительный прогресс в восстановлении и возвращении к активной жизни.