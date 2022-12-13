18 млрд евро для Украины от ЕС и "хлопок" на Брянщине: главные новости ночи 13 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 13 декабря 2022 года:
- После ЕС единогласно согласовали выделение 18 млрд евро для Украины. Читать дальше –>
- США в ближайшее время объявят о новом пакете помощи для Украины — Салливан. Читать дальше –>
- В Брянщине произошел "хлопок": местные пишут о пожаре в районе воинской части. Читать дальше –>
- Байден заявил, что США не будут направлять своих военных в Украину. Читать дальше –>
- Страны Европы устроили демарш Макрону из-за его заявлений о гарантиях безопасности для России. Читать дальше –>
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