Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 18 ноября

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В среду, 18 ноября, в Украине сохранится необычно теплая, но влажная и ветреная погода с дождями и густыми туманами в ряде регионов. Подробный прогноз по областям и крупнейшим городам на 18 ноября — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в ближайшее время погоду в Украине будут определять атлантические циклоны: ожидается облачная погода с периодическими дождями и туманами.

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«Температура ночью 2–7º тепла, днём 7–12º тепла. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5–6º, но комфортного тепла ожидать не стоит. Усиленный ветер в сочетании с повышенной влажностью воздуха будет создавать ощущение большей прохлады. Поэтому по температуре это будет скорее октябрь, а по ощущениям — вполне ноябрьская погода», — отмечает синоптик.

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ПоданнымУкраинского гидрометеорологического центра, 18 ноября погоду в Украине будет определять атмосферный фронт.

«С южных направлений будет по-прежнему поступать тёплый влажный воздух, что приведёт к соответствующей температуре, приятной для этого времени года», — сообщают метеорологи.

В целом по стране будет облачно. Ожидаются умеренные, в Карпатах и на Закарпатье ночью значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В большинстве южных областей ночью без существенных осадков.

Ветер будет преобладающим южным со скоростью 7–12 м/с; в Карпатах, днём, а также на востоке и юго-востоке страны возможны порывы до 15–20 м/с.

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Ночью ожидается температура воздуха от +2 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +13 градусов выше нуля, в северо-восточной части страны будет несколько холоднее — до +5…+10 градусов тепла.

Погода в Украине 18 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 18 ноября будет облачно и дождливо. Ветер будет дуть южный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +13 градусов выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +3 до +5 градусов тепла, днем ожидается от +10 до +12 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают о густом тумане, который будет сохраняться всю ночь и утром 18 ноября; видимость составит 200–500 м. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

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Синоптики предупреждают о тумане в Киевской области 18 ноября / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

Во Львовской области 18 ноября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Балтийским морем, сообщают синоптики. В регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью дождь будет умеренным, на юге территории местами пройдут сильные дожди, днём временами — небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9–14 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +14 градусов тепла. Во Львове ночью будет от +4 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +13 градусов тепла.

Погода в Днепре

Синоптики прогнозируют 18 ноября в Днепре и Днепропетровской области будет облачно с дождём. Южный ветер будет достигать 7–12 м/с, однако днём ожидаются опасные порывы до 15–20 м/с — из-за этого в регионе объявили первый, жёлтый, уровень опасности.

Синоптики предупреждают о тумане в Днепропетровской области 18 ноября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в области будет колебаться от +2…+7 градусов тепла ночью до +7…+12 градусов тепла днём, а в самом Днепре ночью прогнозируют до +5, днём столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области 18 ноября будет облачная погода. Ночью синоптики не прогнозируют значительных осадков, однако утром и днём ожидается небольшой дождь, местами умеренный.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +15 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром будет туман, видимость составит 1–2 км. В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харькове и области 18 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождём, который местами будет сильным. Ночью и утром регион накроет туман с видимостью 200–500 метров — из-за этого метеорологи объявили первый, желтый, уровень опасности.

Синоптики предупреждают о тумане в Харьковской области 18 ноября / © Укргидрометцентр

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако днём в области местами ожидаются порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в Харьковской области ночью составит +1…+6 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +7…+12. В самом Харькове ночью прогнозируют +2…+4 градуса тепла, а днём — от +8 до +10 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине.

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