18 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

18 октября 2022 – вторник. 239-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 74 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

18 октября – День аптекаря (фармацевта). Праздник выпадает на третий вторник октября. Приняли предложение празднования в этот день 2015 года, когда его поддержала Американская ассоциация техников-фармацевтов.

Также 18 октября – Международный день галстука (International Necktie Day). Это неофициальный праздник, который ежегодно приобретает все большую популярность. Начали его в Хорватии, где галстук считается национальным изделием. Галстук был элементом традиционной хорватской военной формы и сдерживал ворот рубашки.

А еще 18 октября – День без бороды. Неофициальный ежегодный праздник. В этот день мужчины решают достать бритву и сделать свое лицо максимально гладким. К сожалению, время и создатель праздника – неизвестны.

18 октября — Европейский день бумажного пакета. Праздник был создан в 2018 году. Инициатива стартовала на платформе "Бумажный пакет", чтобы повысить осведомленность граждан об экономической упаковке.

Также 18 октября – День европейского бобра (Eurasian Beaver Day). Евразийский или европейский бобер — животное, которое когда-то было довольно распространенным в Евразии, но почти исчезло из-за того, что на него охотились ради ценного меха. На рубеже XX века осталось всего 1200 особей, но позже территории были повторно заселены.

А еще 18 октября — Всемирный день менопаузы. Главная его цель – призвать женщин заботиться о своем здоровье и подготовиться к этому особому периоду в своей жизни. Нужно принять меры, чтобы не столкнуться с болезнями и проблемами.

18 октября — Европейский день борьбы с торговлей людьми. Впервые о проведении в этот особый день объявили в 2007 году в Европейском парламенте. Главная его цель – обратить внимание людей на проблемы торговли людьми, а также пострадавших от этой аморальной и ужасной деятельности.

Также 18 октября — Международный день женского счастья. Праздник был создан для того, чтобы повысить уровень женской осведомленности о депрессии и путях ее преодоления. Считается, что от депрессивных состояний женщины страдают вдвое чаще мужчин.

Какой сегодня, 18 октября, церковный праздник

18 октября – день памяти мученицы Харитины Амиссийской / Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

18 октября в церковном календаре – день памяти мученицы Харитины Амиссийской. Родилась она в 287 году и рано стала сиротой. К ее счастью, однажды ее заметил добрый и благочестивый муж Клавдий и взял ее к себе как свою дочь. Харитина выросла настоящей красавицей, но свое сердце отдала Богу. В то время император Диоклетиан совершал сильные гонения христиан. Харитину схватили и подвергли сильным мучениям.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 октября

Каковы сегодня именины: Гавриил, Дамиан, Григорий, Евдоким, Дионисий, Матвей, Александра.

Талисманом человека, рожденного 18 октября является бриллиант. Давно верили, что созерцание блеска его граней помогает улучшить здоровье нервной системы, а также уравновесить эмоции.

В этот день родились:

1868 год — украинская писательница Евгения Ярошинская;

1876 год – украинский государственный деятель, историк литературы, академик Украинской академии наук, вице-президент ВУАН Сергей Ефремов;

1902 год — украинская оперная певица-сопрано Мария Сокол (Рудницкая);

1987 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит давать деньги взаймы и брать их.

Не рекомендуется сегодня носить новые вещи.

Не ссорьтесь и не обижайтесь.

Народные приметы и традиции на 18 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: нет ветра – ждите похолодания;

на деревьях все еще есть листья, но выпал снег – осадки растают вскоре;

кричат чайки и собирают в стаи – к дождю;

по сей день еще не выпал снег — зима придет поздно.

В народе называли 18 октября Харитины. В этот день начинали ткать полотна. Даже существовала поговорка: "Харитины – первые полотна". Эта мученица издавна считается покровительницей ткалей и швей.

Погода на сегодня, 18 октября

Сегодня, 18 октября, в Киеве ясно, вечером небо покроется облаками, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +8 ночью. Во Львове +20 днем и +8 ночью. В Харькове +16 днем и +4 ночью. В Одессе +17 днем и +8 ночью.

Памятные даты 18 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 октября: