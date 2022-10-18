18 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

18 октября 2022 – вторник. 239-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 74 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
18 октября – День аптекаря (фармацевта). Праздник выпадает на третий вторник октября. Приняли предложение празднования в этот день 2015 года, когда его поддержала Американская ассоциация техников-фармацевтов.
Также 18 октября – Международный день галстука (International Necktie Day). Это неофициальный праздник, который ежегодно приобретает все большую популярность. Начали его в Хорватии, где галстук считается национальным изделием. Галстук был элементом традиционной хорватской военной формы и сдерживал ворот рубашки.
А еще 18 октября – День без бороды. Неофициальный ежегодный праздник. В этот день мужчины решают достать бритву и сделать свое лицо максимально гладким. К сожалению, время и создатель праздника – неизвестны.
18 октября — Европейский день бумажного пакета. Праздник был создан в 2018 году. Инициатива стартовала на платформе "Бумажный пакет", чтобы повысить осведомленность граждан об экономической упаковке.
Также 18 октября – День европейского бобра (Eurasian Beaver Day). Евразийский или европейский бобер — животное, которое когда-то было довольно распространенным в Евразии, но почти исчезло из-за того, что на него охотились ради ценного меха. На рубеже XX века осталось всего 1200 особей, но позже территории были повторно заселены.
А еще 18 октября — Всемирный день менопаузы. Главная его цель – призвать женщин заботиться о своем здоровье и подготовиться к этому особому периоду в своей жизни. Нужно принять меры, чтобы не столкнуться с болезнями и проблемами.
18 октября — Европейский день борьбы с торговлей людьми. Впервые о проведении в этот особый день объявили в 2007 году в Европейском парламенте. Главная его цель – обратить внимание людей на проблемы торговли людьми, а также пострадавших от этой аморальной и ужасной деятельности.
Также 18 октября — Международный день женского счастья. Праздник был создан для того, чтобы повысить уровень женской осведомленности о депрессии и путях ее преодоления. Считается, что от депрессивных состояний женщины страдают вдвое чаще мужчин.
Какой сегодня, 18 октября, церковный праздник
18 октября в церковном календаре – день памяти мученицы Харитины Амиссийской. Родилась она в 287 году и рано стала сиротой. К ее счастью, однажды ее заметил добрый и благочестивый муж Клавдий и взял ее к себе как свою дочь. Харитина выросла настоящей красавицей, но свое сердце отдала Богу. В то время император Диоклетиан совершал сильные гонения христиан. Харитину схватили и подвергли сильным мучениям.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 октября
Каковы сегодня именины: Гавриил, Дамиан, Григорий, Евдоким, Дионисий, Матвей, Александра.
Талисманом человека, рожденного 18 октября является бриллиант. Давно верили, что созерцание блеска его граней помогает улучшить здоровье нервной системы, а также уравновесить эмоции.
В этот день родились:
- 1868 год — украинская писательница Евгения Ярошинская;
- 1876 год – украинский государственный деятель, историк литературы, академик Украинской академии наук, вице-президент ВУАН Сергей Ефремов;
- 1902 год — украинская оперная певица-сопрано Мария Сокол (Рудницкая);
- 1987 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит давать деньги взаймы и брать их.
- Не рекомендуется сегодня носить новые вещи.
- Не ссорьтесь и не обижайтесь.
Народные приметы и традиции на 18 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: нет ветра – ждите похолодания;
- на деревьях все еще есть листья, но выпал снег – осадки растают вскоре;
- кричат чайки и собирают в стаи – к дождю;
- по сей день еще не выпал снег — зима придет поздно.
В народе называли 18 октября Харитины. В этот день начинали ткать полотна. Даже существовала поговорка: "Харитины – первые полотна". Эта мученица издавна считается покровительницей ткалей и швей.
Погода на сегодня, 18 октября
Сегодня, 18 октября, в Киеве ясно, вечером небо покроется облаками, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +20 днем и +8 ночью. Во Львове +20 днем и +8 ночью. В Харькове +16 днем и +4 ночью. В Одессе +17 днем и +8 ночью.
Памятные даты 18 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 18 октября:
- 1009 год — церковь "Гроба Господня", христианскую церковь в Иерусалиме, полностью разрушил халиф Фатимидов Аль-Хаким би-Амр Аллах;
- 1016 год — датчане побеждают саксов в битве при Ашингдоне;
- 1081 год – норманны побеждают Византийскую империю в битве при Диррахии;
- 1210 год — Папа Римский Иннокентий III отлучил от церкви немецкого лидера Оттона IV;
- 1239 год — орды Батыя взяли Чернигов;
- 1356 год — Базельское землетрясение, самое существенное в историко-сейсмологических событиях к северу от Альп, уничтожил город Базель, Швейцария;
- 1386 год – открывают Университет Гейдельберга;
- 1561 год — происходит четвертое сражение Каванакадзима;
- 1596 год — подписывают Берестейскую унию, на которой провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столице в условиях подчинения православных Папе Римскому;
- 1599 год — Михай Храбрый, князь Валахии, терпит поражение от армии Андрея Батори в битве Селимбар;
- 1648 год — Бостон Шевцы в Северной Америке создал организацию труда;
- 1667 год – голландцы в Америке основывают Брюкелен;
- 1672 год — Бучацкий мирный договор Речи Посполитой и Османской империи;
- 1748 год — подписывают Договор Экс-ла-Шапель о конце войны за австрийское наследство;
- 1851 год — в Лондоне впервые опубликовали роман Германа Мелвилла "Моби Дик";
- 1860 год — Вторая опиумная война завершается;
- 1892 год – открывают первую коммерческую протяженную телефонную линию (Чикаго – Нью-Йорк);
- 1893 год — в Киевском оперном театре Сергей Рахманинов дирижирует своей первой оперой "Алеко";
- 1896 год — в "Нью-Йорк Джорнел" появляются первые комиксы;
- 1898 год — США вступили в права владения Пуэрто-Рико;
- 1912 год — Первая балканская война;
- 1914 год – в Немецкой империи основывают движение Schoenstatt;
- 1918 год — во Львове на собрании украинских депутатов австрийского Государственного Совета и членов Палаты Панов, украинских членов галицкого и буковинского сеймов образуют Украинский Национальный Совет;
- 1918 год – провозглашение Чехословацкой Республики;
- 1922 год — Британскую радиовещательную компанию основывают консорциумом;
- 1925 год – Grand Ole Opry открывают в Нэшвилле, штат Теннесси;
- 1927 год — в Великобритании создают государственную радиовещательную (впоследствии также телевизионную) компанию BBC;
- 1945 год — группа венесуэльских военных, во главе с Марио Варгасом, Маркосом Пересом Хименесом и Карлосом Дельгадо Чальбом, подготовили этапы переворота против тогдашнего президента Исайяса Медина Ангарита;
- 1954 год – Texas Instruments объявили первый транзисторный радиоприемник;
- 1955 год – запускают в действие Каховскую ГЭС;
- 1968 год — Олимпийский комитет США временно устранил Томми Смита и Джона Карлоса из "Black Power" для ведения чести в течение церемонии награждения местных Мексиканских игр;
- 1989 год — запускают американский "Спейс Шаттл-34 Атлантис-5";
- 1991 год — Азербайджан провозглашает независимость;
- 1995 год — Украина вступает в Совет Европы;
- 2003 год – боливийская газовая война;
- 2007 год — бомбардировка Карачи.