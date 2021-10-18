18 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

18 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в середине 19 века Аляска была продана Российской империей и стала принадлежать США.

Какой сегодня день

В понедельник, 18 октября, в мире отмечают Европейский День борьбы с торговлей людьми, Европейский день бумажного пакета, Всемирный день менопаузы, Международный день женского счастья, День без бороды.

В Азербайджане этого дня празднуют День независимости в США Национальный день шоколадного кекса, День сладостей, День Аляски, в Польше — День почты или День почтальона, в Хорватии — День галстука, в Канаде — День людей, в Замбии — День молитвы, в Чили — День флага, на Мальдивах — Национальный праздник.

Памятные даты 18 октября

1356 — Базельское землетрясение, один из существеннейших в историко-сейсмологических событий на севере Альп, уничтожает город Базель, Швейцария.

1596 — подписана Брестская уния, на которой провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столице в условиях подчиненности православных Папе Римскому.

1851 — в Лондоне впервые опубликован роман Германа Мелвилла "Моби Дик".

1867 — Российская империя продала Аляску США.

1892 — Открывается первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго — Нью-Йорк).

1893 — в Киевском оперном театре Сергей Рахманинов дирижировал своей первой оперой "Алеко".

1896 — В "Нью-Йорк Джорнэл" появились первые комиксы.

1898 — США вступает в права владения Пуэрто-Рико.

1912 — Первая балканская война.

1918 — провозглашена Чехословацкая Республика.

1927 — в Великобритании создана государственная радиовещательная (впоследствии также телевизионная) компания BBC.

1955 — запущена в действие Каховская ГЭС.

1995 — Украина вступила в Совет Европы.

Церковный праздник сегодня 18 октября

18 октября православная церковь отмечает память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале 4 века в городе Понте на берегу Черного моря.

В раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана добрым и благочестивым человеком Клавдием. Харитина горячо уверовала во Христа и решила посвятить служению ему всю свою жизнь. Клавдий, любил девушку как родную дочь, поддержал это намерение и построил для нее отдельный дом, где она жила в одиночестве и целомудрии. Своим примером Харитина многих неверующих подтолкнула к принятию христианства.

Однажды молодую христианку оговорили язычники, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на все пытки и унижения, Харитина осталась тверда в вере и умерла с молитвой на устах.

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Что нельзя делать этого дня

Не рекомендуется праздновать свадьбу и устраивать шумные забавы

Нельзя ходить в лес

В этот день нельзя ссориться с близкими и друзьями

Приметы на 18 октября

В старину к этому времени полевые и огородные работы в селах заканчивались, и крестьяне приступали к домашним делам. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать полотна. "Харитина ткала и пряла — весь дом одевала", — говорили в этот день.

Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа обычно сопровождалась пением.

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Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — к снегу.

Безветрие обещает похолодание.

Отстал на Харитину от ночи день — запнулся валенком за пень.

Если снег не упадет — зима не скоро наступит.

На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме.

Осенняя ночь на двенадцати подводах едет (длинная).

Щелчки и треск деревьев осенью — к хорошей погоде.

Туман, исчезает после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

Птица дружно улетает на юг — к суровой зиме.

Снег осенний полезен для ржицы, если на землю сыра ложится.

Именины 18 октября

День ангела (именины) сегодня, 18 октября, празднуют: Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

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