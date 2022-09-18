18 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

18 сентября 2022 – воскресенье. 207-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 104 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

18 сентября — Всенародный день отца. Праздник всегда приходится на третье воскресенье сентября. Оно международное и празднуется в Украине также. В 2003 году в нашей стране был создан Международный центр отцовства, который имеет целью научить мужчин ответственности, показать, как активно участвовать в воспитании ребенка.

Также 18 сентября – День работников леса. Праздник посвящен всем, кто защищает украинские леса и работает в сфере лесного хозяйства.

А еще 18 сентября — Всемирный день бамбука. Начали праздновать его в Таиланде в 2009 году. Главная цель – привлечь внимание человечества к бамбуку, который является очень ценным растением. Интересный факт : бамбук относится к семейству злаковых.

18 сентября — Всемирный день мониторинга качества воды. Праздник был создан по инициативе Фонда чистой воды, расположенного в США. Главная его цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения воды ядерными, токсичными и промышленными отходами.

Также 18 сентября — Международный день чтения электронных книг. Праздник начал компания OverDrive 2014 года. Оно создано для всех тех, кто предпочитает такой формат чтения. В электронной книге можно хранить тысячи томов и носить их с собой, куда угодно.

Какой сегодня, 18 сентября, церковный праздник

18 сентября – день памяти пророка Захарии / Фото: commons.wikimedia.org

18 сентября в церковном календаре – день памяти пророка Захарии. Он был иудейским священником и отцом Иоанна Крестителя. Жил во времена иудейского царя Ирода. Он был праведным пред Богом, выполнял все предписания Господа. Однако он и его жена были бездетными и каждый день просили в молитвах, чтобы Бог послал им ребенка. Просьба была услышана. В преклонном возрасте у супругов наконец-то родился сын.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 сентября

Каковы сегодня именины: Максим, Федор, Давид, Глеб, Захар, Афанасий, Елизавета, Ираида, Раиса.

Талисманом человека, рожденного 18 сентября является змеевик. Камень известен более 5 веков. Издревле его называли аптекарским камнем. Змеевик считался защитником от многих болезней.

В этот день родились:

1759 год – философ, логик и языковед, первый ректор Харьковского университета Иван Рижский;

1929 год — украинская художница и общественный деятель, участница правозащитного движения 60-х годов в Украине Алла Горская;

1965 год — основатель и президент украинского производственно-торгового холдинга "ТЕРРА ФУД" Станислав Войтович;

1973 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Говорова.

Что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется впускать в свой дом незнакомцев.

Не стоит угощать других продуктами.

Нельзя ходить в грязной одежде.

Народные приметы и традиции на 18 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: листья уже пожелтели – осень будет ранней, а зима – суровой;

листья у рябины желтые – зима будет холодной и рано придет;

на рябине много ягод – осень будет дождливой.

В народе 18 сентября называли Захарию и Елизаветы. Верили, что этот день несчастлив. Наши предки 18 сентября изгоняли лихорадку с помощью березовых веников. А еще верили, что человек, рожденный в этот день, имеет большую магическую силу и его не будут беспокоить злые силы.

Погода на сегодня, 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, в Киеве будет облачно, утром дождь с грозой, который превратится в сильный дождь. Во Львове переменная облачность. В Харькове пасмурная погода, ночью и утром дождь с грозой, который прекратится днем, но вечером начнется снова. В Одессе с середины дня без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +10 ночью. Во Львове +11 днем и +9 ночью. В Харькове +23 днем и +14 ночью. В Одессе +25 днем и +17 ночью.

Памятные даты 18 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 сентября: