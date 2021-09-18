18 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, это означало, что зима придет рано.

Какой сегодня день

В субботу, 18 сентября, в мире отмечают Всемирный день мониторинга качества воды, Всемирный день бамбука, Международный день оплаты труда, День памяти погибших мотоциклистов, Международный день чтения электронных книг и Международный день Траминера (сорт винограда).

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В Чили в этот день празднуют День национальной независимости, в Азербайджане — День национальной музыки, в Хорватии — День ВМС, в США — День пожилых людей с диагнозом ВИЧ/СПИД и Национальный день чизбургера.

Памятные даты 18 сентября

1502 — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый мира совершил высадку на острове Коста-Рика.

1640 — в Киеве начал работу церковный собор, утвердивший катехизис, которым на протяжении веков пользовалась православная церковь.

1851 — в США вышел первый номер газеты "New York Daily Times", которая подает "все новости, достойные быть напечатанными". Слово "Daily" (ежедневный) было изъято из названия газеты через 6 лет. Сегодня это медиаконгломерат, в который входят не только печатные издания, но и радио- и телеканалы, кабельные телесети и интернет-сайты.

1929 — на Запорожском заводе "Коммунар" выпущен первый украинский комбайн.

1965 — остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

1997 — зарегистрирован домен Google.com.

Церковный праздник сегодня 18 сентября

18 сентября православная церковь чтит память пророка Захария и его жены Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. Праведная Елизавета, по преданию, была сестрой Анны — матери Девы Марии. Вместе с мужем она жила в Хевроне, супруги достигли преклонного возраста, но детей у них не было. Однажды Захарию явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором рождении сына Иоанна. Священник не поверил этому известию и в качестве наказания потерял дар речи; способность говорить вернулась к нему только в день рождения сына.

Во время избиения младенцев Елизавета с Иоанном прятались в пустыне. Тогда Захария схватили и требовали указать, где находятся его жена и сын, однако священник ничего не сказал и был убит прямо в храме. По одной из легенд, Елизавета умерла через 40 дней жизни в пустыне, а Иоанна выкормил ангел.

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Что нельзя делать в этот день

Ругаться с близкими

Стирать, иначе есть риск заболеть

Ходить в грязной одежде

Приметы на 18 сентября

Согласно житию, Елизавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и гаданий. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу.

Считалось, что рожденный на Захария и Елизавету обладает особой силой: его не трогали ни оборотни, ни лешие. Поэтому такого человека пытались нанять в пастухи, чтобы он берег скот от нечистой силы и от злого волка.

По этому дню ​​судили, какой будет зима. Также смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит зима придет рано и будет холодной; а если на дереве видели много ягод - ждали дождливую осень.

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Именины 18 сентября

День ангела (именины) сегодня, 18 сентября, отмечают: Александр, Алексей, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

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