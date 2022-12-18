18 ударов ножом в шею, грудь и живот: на Харьковщине мужчина жестоко убил экс-возлюбленную

Жителя Харьковщины подозревают в убийстве бывшей сожительницы. На теле женщины – 18 ножевых ранений после ссоры с мужчиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в с. Караван Харьковского района в конце июля этого года подозреваемый, находясь дома с 51-летней бывшей сожительницей, начал ссориться с ней. Однако ссора была не только на словах. Мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине 18 область шеи, грудной клетки, живота и конечностей. Пострадавшая упала на пол и умерла на месте. Ее тело обнаружил сосед и сообщил правоохранителям", — говорится в сообщении.

Злоумышленник бежал в Белгородскую область РФ. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области ему заочно уведомлено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Напомним, в Ровенской области отец и 53-летний сын поссорились на бытовой почве. Пенсионер нанес сыну несколько ударов — в голову и руки, от чего тот скончался на месте.

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