180+ фильмов, мультфильмов и сериалов зазвучали на украинском: SWEET.TV обнародовал результаты проекта "Hollywood українською"

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV обнародовал результаты проекта "Hollywood українською" за год работы. Всего сервис за свой счет и по собственной инициативе создал дубляж и озвучку на украинском языке для 1197 фильмов, мультфильмов, эпизодов сериалов и трейлеров.

"Hollywood українською" — это проект, в котором SWEET.TV за свой счет создает украиноязычный дубляж и озвучку для фильмов, мультфильмов и сериалов, у которых раньше их не было. Накануне 30-й годовщины Независимости Украины, онлайн-кинотеатр подвел итоги первого года работы проекта.

"Для SWEET.TV украинизация фильмов — это уже давно норма, которую мы определили для себя сами. Популяризацию украинского языка и украиноязычного контента мы считаем нашей социальной миссией. К сожалению, большая часть фильмов, выходивших до 2006 года, не получили украиноязычного звучания, поэтому мы это исправляем", — отмечает директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

За год существования проекта украиноязычную дорожку получили 181 фильм, мультфильм и сериал (187 эпизодов). Также на украинском зазвучали 829 трейлеров. Всего на украинском языке заговорили 18 784 минуты контента.

Для того, чтобы реализовать этот проект, SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который заключил прямые контракты с голливудскими киностудиями именно для территории Украины, а не для СНГ. Эти договоренности открыли доступ к исходным файлам, инструкциям и аудиодорожкам, необходимым для создания дубляжа и озвучки.

"Прямые контракты с "Голливудом" — это большое достижение, которое стоило компании значительных усилий. Понадобился год для того, чтобы доказать киностудиям перспективность украинского рынка", — говорит Александр Резунов.

Очень много украинских зрителей выбирают смотреть кино на государственном языке. В общем абоненты SWEET.TV просмотрели фильмы, мультфильмы и сериалы в проекте "Hollywood українською" 1.2 млн раз. Трейлеры посмотрели 3 млн раз.

За год работы проекта на украинском языке зазвучали фильмы "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво", "Лучший Стрелок", первые две части "Людей в черном", первые три фильма франшизы "Миссия невыполнима", "Дневник Бриджит Джонс", "День сурка", трилогия "Властелин колец", первые три части "Гарри Поттера", мультфильмы "Шрек 2" и "Мадагаскар", сериалы "Миллиарды", "Декстер", "Элементарно" и многое другое.

Контент "Hollywood українською" доступен абонентам SWEET.TV в тарифе без доплат. Кроме того, на сервисе есть еще 10 000+ фильмов и 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4К, среди которых 29 фильмовых, где 24/7 транслируют кино различных жанров.

Для новых абонентов национальный онлайн-кинотеатр предоставляет бесплатный доступ на 7 суток. Подробнее — по ссылке.

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