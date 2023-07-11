180 взрывов: враг бьет по Сумщине из минометов, артиллерии, вертолетов и гранатометов

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 10 июля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 180 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Обстрелы потерпели Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

Хотинская громада: совершены обстрелы с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (14 взрывов). Также был артиллерийский обстрел (РСЗО) (17 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (36 взрывов), гранатометный обстрел (АГС) (11 взрывов), артобстрел (4 взрыва) и обстрел из РСЗО (5 взрывов).

Юнаковская громада: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Глуховская громада: совершен гранатометный обстрел (АГС) (50 взрывов).

Дружбовская громада: был минометный обстрел (7 взрывов).

Эсманская громада: осуществлен сброс с БпЛА 9 взрывных устройств.

Середино-будская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Предварительно без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться из-за постоянных обстрелов врага. Сейчас это направление в Северной операционной зоне остается наиболее опасным.

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