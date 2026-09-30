Выплаты

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Украинцам, которые уже подали заявление на единовременную помощь 19 400 гривен по программе «Зимняя поддержка», не нужно повторно обращаться в Пенсионный фонд или ЦНАП, чтобы узнать результат. После рассмотрения заявления ПФУ уведомит человека о назначении помощи или отказе способом, который он указал во время обращения.

Как долго рассматривают заявление, кто может получить эту выплату и как будут выплачивать — читайте в материале ТСН.ua.

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Если способ получения сообщения в заявлении не указали, информацию пошлют в письменном виде или она появится в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

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Сколько времени рассматривают заявление

Решение по заявлению принимается после проверки данных и документов. Согласно информационной карте услуги, процедура может длиться до 30 календарных дней со дня подачи заявления.

Если документы подавали через ЦНАП, ПФУ дополнительно уведомляет этот центр о принятом решении в течение трех рабочих дней. Поэтому заявителю не нужно повторно приходить в ЦНАП только для того, чтобы узнать результат.

Что делать, если в заявлении обнаружили ошибку

Если во время проверки будут обнаружены неточности в данных, препятствующих назначению помощи, ПФУ должно сообщить о необходимости их исправить.

На уточнение информации и представление подтверждающих документов предусмотрен срок до 4 ноября 2026 года. О необходимости исправления данных заявителя должны быть проинформированы в течение трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки.

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В то же время заявления на саму выплату принимают до 30 октября 2026 года.

Кто может получить 19400 гривен

«Зимняя поддержка» предусмотрена для уязвимых категорий населения, проживающих в определенных прифронтовых громадах. Программой планируют охватить более 380 тысяч домохозяйств, в которых проживает около миллиона человек.

Среди потенциальных получателей — в частности:

люди с инвалидностью и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью;

получатели жилищных субсидий;

внутренне перемещенные лица, получающие пособие на жительство;

многодетные семьи;

одинокие матери и родители, отвечающие определенным условиям;

приемные семьи и детские дома семейного типа;

семьи патронатных воспитателей;

одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста и другие определенные программой категории.

Важно: 19400 гривен выплачивают на одно домохозяйство, а не каждому его члену. То есть если в одной семье несколько человек имеют право на помощь, это не означает, что каждый получит отдельно по 19 400 гривен.

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Где можно подать заявление

Онлайн оформить эту помощь нельзя. Заявления принимаются офлайном через сервисные центры ПФУ, ЦНАПы или уполномоченных представителей органов местного самоуправления — в зависимости от конкретной громады.

Конечный срок подачи заявлений — 30 октября 2026 года.

Как будут выплачивать деньги

Для части получателей выплату будет осуществлять Пенсионный фонд на указанный в заявлении банковский счет или наличными через почтовое отделение.

Выплаты за счет международных и национальных гуманитарных организаций будут осуществляться отдельным механизмом — в частности, путем перевода на банковский счет или через международную платежную систему.

В общей сложности программой предусмотрена одинаковая сумма — 19 400 гривен на домохозяйство. Средства для выплат уже зарезервированы.

Что изменится в Украине от 1 октября 2026 года — что известно

Напомним, для большинства украинцев цены на электроэнергию и газ останутся неизменными с 1 октября. Для бытовых потребителей цена электроэнергии остается на уровне 4,32 грн за кВтч, за свет — 7,96 грн за кубометр газа по НДС.

Также в октябре поднимутся цены на некоторые продукты. Могут продолжить дорожать яйца, молочные продукты, мясо и хлеб. По прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, яйца и молочная продукция осенью могут прибавить 10-15%, мясо — до 10%, а хлеб — примерно 1,5-2% ежемесячно.

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