19 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 апреля, в православном календаре день памяти святителя Евтихия. Родился он во Фригии, а образование получил в Константинополе. Довольно долго был священником, поступил в монастырь, где позже получил за свои труды сан архимадрита. Вскоре его возвели на патриарший престол.

Из-за того, что Евтихий разоблачил правительство, его посадили на 8 лет, после окончания этого периода он вернулся обратно. Пока находился в ссылке, исцелил многих людей, помогал скучающим.

Церковный праздник 19 апреля — день памяти равноапостольного Мефодия.

Происходил он из города Солунь. Долгое время являлся правителем одной из славянских областей в Македонии. После 10 лет службы решил уехать жить в монастырь на горе Олимп. Там уже подвизался его брат Кирилл.

Вместе с братом Мефодий стал наставником славян в христианской вере. Именно они изобрели славянский алфавит, а затем перевели на него все богослужебные книги по греческому языку.

Приметы 19 апреля

Народные приметы 19 апреля / Фото: Pexels

День без ветра – ждите хорошего урожая яровых.

Утки строят свои гнезда у воды на засушливое лето.

Ярко светит солнце, будут заморозки.

Что завтра нельзя делать

В этот день не стоит устраивать шумные развлечения, гулять, веселиться. Нежелательно охотиться, забивать скот и ловить рыбу. Церковь также напоминает, что нельзя злословить и ругаться.

Что можно делать завтра

Верующим нужно пойти в церковь и помолиться. Можно помогать нуждающимся деньгам или одеждой.

Читайте также: