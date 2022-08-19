19 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

19 августа 2022 года – пятница. 177-й день войны России против Украины. 231-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

19 августа — День пасечника Украины. Именно в это время пчеловоды начинают подготовку ульев к зиме. Еще день совпадает с Яблочным Спасом, когда в храмах освящают яблоки и мед. Праздник был введен президентом Леонидом Кучмой в 1997 году.

А еще 19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи. Праздник был создан по инициативе ООН и с участием Всемирной организации здравоохранения. День был создан в память Специального генсека ООН Сержиу ди Меллу, который вместе со своими коллегами находился в штаб-квартире организации во время бомбардировки Ирака и погиб там.

Также 19 августа – Всемирный день орангутанга. В переводе с малайзийского слово "орангутанг" означает "лесной человек". Они живут только на островах Борнео и Суматра в Азии и являются единственными обезьянами.

19 августа — Всемирный день фотографии. Праздник был основан 19 августа 2009 года по инициативе австралийского фотографа Корски Ара. Впервые его отпраздновали в 2010 году. Дату выбрали не случайно, ведь почти 200 лет назад в техническом прогрессе произошел новый прорыв, когда Луи Дагер изобрел и запатентовал средство получения дагеротипных отпечатков.

А еще 19 августа – День города Коломыя. Этот замечательный город расположен в Ивано-Франковской области, он славится своей интересной архитектурой и культурой. А еще – это один из самых старинных городов Украины. Его история началась более семи веков тому назад.

Также 19 августа — Международный день банта. Такой модный аксессуар способен украсить прическу, вечеринку, сувенир или платье. На протяжении веков он менял свою форму и дизайн. Интересно, что раньше банты носили мужчины.

19 августа – День почтовой марки. В XX веке увлечение коллекционированием почтовых марок охватило многих людей из разных уголков мира. Праздник был создан Международной филателистической федерацией в 1936 году.

19 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре — Преображение Господне / Фото: pixabay.com

19 августа в церковном календаре – Преображение Господне. Это выдающийся христианский праздник, который начали праздновать еще в IV веке. в Церкви оно считается одним из самых важных после Двенадцатых праздников. Преображение Иисуса Христа вспоминает те страницы из жизни Сына Божия, когда он вместе с тремя учениками (Иаковом, Иоанном и Петром) пошел на гору Фавор. Там после долгой молитвы его фигура преобразилась и начала светиться. Это мгновение увидели и его ученики.

Памятные даты 19 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 19 августа:

1722 год — наказной гетман Павел Полуботок издает универсал, запрещающий злоупотребление светских и духовных власть предержащих и предусматривающий реформу судопроизводства;

1839 год — правительство Королевства Франция провозглашает дареготипию "подарком мира", благодаря чему фотография становится общедоступной технологией;

1914 год – создают руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов – Украинскую боевую управу;

1919 год — 1-й корпус Украинской Галицкой Армии, ведя наступление на Киев, приобретает Бердичев;

1920 год — 6-я стрелковая дивизия полковника Марка Безручко после многочисленных стычек с частями 1-й конной армии Буденного отходит к Замостью и занимает там оборону;

1943 год — Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании В. Черчилль подписывают тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы;

1960 год – совершают первый полет в космос живых существ;

1989 год — приход святых Петра и Павла во Львове (настоятелем был — о. Владимир Ярема) первым выходит из подчинения Русской Православной Церкви и объявил себя частью УАПЦ;

1989 год — в Хмельницком открывают памятный знак, увековечивающий память жертв репрессий 1930-1940-х и начала 1950-х годов;

1990 год — ГДР принимает конституцию ФРГ;

1991 год — Леонид Кравчук, Председатель Верховного Совета УССР, в 16:00. в выступлении по украинскому телевидению призывает украинских граждан сохранять спокойствие и подчеркивает, что чрезвычайное положение РСФСР не касается;

1992 год — в Киеве начинает работу I Всемирный форум украинцев.

19 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 19 августа называют Яблочный Спас. К этому времени уже созревают яблоки, которые обязательно освящают в церкви. Наши предки верили, что до этого времени молодые яблоки нельзя есть. Часто в день Яблочного Спаса проводят ярмарки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 августа

Каковы сегодня именины: Макар, Архип, Михаил, Феоктист, Спасий, Кристина, Нонна.

19 августа родились:

1871 год – один из братьев Райтов, соизобретатель аэроплана Орвелл Райт;

1928 год — актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Борис Мирус.

Погода на 19 августа

19 августа в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове пасмурно, вечером дождь. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +20 ночью. Во Львове +28 днем и +18 ночью. В Харькове +29 днем и +20 ночью. В Одессе +29 днем и +21 ночью.