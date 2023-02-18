19 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 февраля, в православном календаре день памяти святого Укола Смирнского. Жил примерно во II веке. Являлся епископом Смирны и учеником Иоанна Богослова. Считается раннехристианским святым.

Будучи епископом, Укол ревностно работал над спасением верных. Среди церковных писателей существует мнение, что именно Укол "ангел Церкви в Смирне", о котором было написано в "Откровении".

Свою набожную и благочестивую жизнь Укол закончил в старости. На его могиле, по преданию, творились разные чудеса. К примеру, там выросло зелье, которое помогало вылечить любые болезни.

19 февраля в народе в честь святого празднуют день Укола-телятника.

Церковный праздник 19 февраля – день памяти святителя Фотия

Жил он в IX веке и находился в родстве с императорским домом, даже некоторое время работал первым секретарем Сената. Был достаточно осведомленным: учил философию, математику, историю, а еще прославился как богослов.

Для Фотия слава была отягощающим камнем, но, когда ему предложили стать патриархом, он не отказался. Оставаясь на посту константинопольского патриарха, он сумел спасти Восток от господства пап, а также искренне боролся с отступлениями от православного христианства. Несколько раз его заключили в тюрьму и даже лишали престола. Во время одного из заключенных были отобраны все книги. Однако святой Фотий продолжал свою благословенную миссию. Например, именно в его времена болгарский князь и его народ приняли христианство. Умер Фотий в монастыре.

Приметы 19 февраля

Народные приметы 19 февраля / Фото: Pexels

в этот день мороз — лето будет сухим;

19 февраля оттепель – плохо будут доиться коровы;

птицы сидят на верхушках деревьев до потепления.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что в этот день нельзя никому ничего давать в долг. Если эту примету проигнорировать, можно навлечь на себя несчастье. А еще 19 февраля считается опасной датой, потому что можно легко сглазить человеку.

Что можно делать завтра

В этот день женщины занимались домашними делами: готовили, стирали, убирали. Существовала традиция готовить особую кашу на молоке, над которой читали молитвы. А одинокие верующие молились святому Уколу, чтобы он помог привлечь любовь.

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