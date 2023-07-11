19-летний брат создавал и распространял в Сети порнографию с участием младшей сестры

У парня дома правоохранители нашли два мобильных телефона и два ноутбука.

Киберполиция задержала 19-летнего мужчину, который создавал и распространял детскую порнографию с участием младшей сестры. Девочке – 11 лет. Ему грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел.

"Киберполицейские во время мониторинга интернет-сети обнаружили контент по поводу сексуальной эксплуатации ребенка. В дальнейшем правонарушителя идентифицировали сотрудники киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции. По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыски, изъяты два мобильных телефона и два ноутбук ", — говорится в сообщении. .

После создания порнографического контента он распространял его на форумах анонимного сегмента сети Интернет. Подготовленные парнем видеофайлы отправили для проведения экспертизы в ГНИЭКЦ МВД Украины, которая подтвердила, что созданный контент является детской порнографией.

Киберполиция задержала 19-летнего парня, который создавал и распространял порнографию с участием младшей сестры / Фото: МВД

Парень задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В рамках расследования уголовного производства ч. 3 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины, проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, в Киеве взят под стражу в зале суда журналиста, который приглашал подростков домой и совершал секс-насилие.

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