19-летний студент дневной формы мобилизован: суд 1,5 года рассматривал дело – какое решение

Суд затянулся на полтора года, однако признал, что его мобилизовали незаконно.

19-летнего парня, которого в марте 2022 года представители ТЦК забрали прямо с вокзала в Ужгороде, сочли незаконно мобилизованным.

Об этом рассказал адвокат Роман Лихачев, передает Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

19-летний Владимир Дядюх (имя изменено) учился на дневной форме в одном из харьковских университетов.

В марте 2022 года Владимир эвакуировал из Харькова в Ужгород свою маму. На вокзале молодого человека встретили представители полиции и ТЦК, которые сопроводили его в военкомат. По дороге Владимир рассказал им, что он учится в университете на дневной форме и показал свой студенческий билет.

Однако ТЦК внес парня в список военнообязанных и направил в воинскую часть. Командир воинской части, в свою очередь, причислил Владимира к личному составу и назначил пулеметчиком.

"Ему сначала в ТЦК сказали, что он может предоставить воинской части документы, подтверждающие его статус студента, и что после этого его уволят. Владимира же мобилизовали за один день и формально даже документов о прохождении ВЛК не предоставили. Но такого основания для увольнения с военной части, как учеба, нет. То есть ему сразу сказали неправду", – утверждает адвокат Лихачев.

Суд затянулся на полтора года. Среди ответчиков дела были и Ужгородский РТЦК и воинская часть, к которой призвали Владимира. За все время прошло шесть заседаний.

"Проблема законодательства еще в том, что когда незаконно мобилизуют лиц, имеющих право на отсрочку, воинская часть не может их самостоятельно уволить, даже если видит нарушения со стороны ТЦК. Их увольнение может состояться только в судебном порядке. То есть человек должен идти в суд и доказывать, что действия ТЦК незаконны. Этот процесс, как в случае Владимира, может затянуться", – говорит адвокат.

По его словам, подобные действия или бездействие могут привести к смерти человека на фронте за время, когда дело рассматривается в суде.

До своего увольнения Владимир прослужил полтора года, воевал пулеметчиком. За это время молодого человека отчислили из учебного заведения. По решению суда, парня исключили из списков личного состава и уволили с военной службы. Суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить компенсацию в размере 50 тысяч гривен.

Пока парень планирует возобновиться в университете и закончить обучение. В 21 год он имеет удостоверение участника боевых действий.

Ранее ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации, который Кабмин внес в ВР.

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