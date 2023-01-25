"Я теряю время": 19-летняя девушка, оставшаяся без глаза от удара РФ по Днепру, просит о помощи

Девушке отказали в бесплатном лечении и протезировании удаленного глаза в Польше.

19-летняя Анна Котова, которая в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре получила тяжелые ранения, собирает средства на протезирование удалённого глаза.

Об этом она сообщила в Instagram.

Девушке отказали в бесплатном лечении и протезировании удаленного глаза в Польше. В настоящее время она находится в больнице Львова.

"Вскоре меня ждет плановая операция по удалению обломков стекла из тела, лица и установке пластины в черепе. Относительно протезирования глаза, врачи советуют обратиться за границу в клиники в частном порядке или в институт глазных болезней в Одессе, однако находиться в очереди на бесплатную операцию в у меня нет времени, потому что для установления искусственного глаза существует определенное время, которое сейчас я теряю", – сообщила Котова.

Девушка просит всех небезразличных людей помочь ей в прохождении лечения и реабилитации.

"Очень хочется жить как раньше, до попадания российской ракеты в мой дом", – подытожила Анна.

Напомним, что в день атаки РФ 14 января Анна Котова отмечала свое 19-летие. Сама Анна родом из Луганской области.

Во время массированного ракетного удара 14 января одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре. В результате атаки погибли 45 человек. Среди них – три ребенка.

Не успела Украина оправиться от тяжелой потери в Днепре, как страну всколыхнуло новое горе. В Броварах под Киевом упал вертолет. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок.

Среди жертв – руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.