19-летняя девушка погибла: 23-летнюю пьяную водительницу из Ужгорода осудили на 4 года за смертельное ДТП

В ДТП погибла одна пассажирка, еще одна травмировалась.
23-летнюю водительницу, совершившую смертельное ДТП в Ужгороде, в результате которой погибла ее 19-летняя пассажирка, осудили на 4 года лишения свобода. Также ее лишили на 3 года права управлять автомобилем.
Об этом сегодня, 13 июля, сообщила Закарпатская областная прокуратура.
"18 сентября 2020 года в Ужгороде на ул. Собранецкой 23-летняя девушка на автомобиле Skoda Fabia не справилась с управлением, выехала на обочину и столкнулась с деревом. Установлено, что водитель значительно превысила допустимую в населенном пункте скорость и находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.
В результате столкновения 19-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Еще одна девушка, которая находилась в салоне авто, травмировалась.
С момента совершения ДТП водительница находился под стражей. Приговор Ужгородского горрайонного суда, которым она признана виновной, вступил в законную силу.
Напомним, в смертельном ДТП в Ужгороде сама же водительница, местная жительница, не пострадала.