19-летняя предательница "охотилась" на ТЭЦ и поезда: шокирующие подробности задержания агентки РФ

В Киеве задержана 19-летняя девушка по подозрению в шпионаже по объектам теплогенерации и силам обороны.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в Facebook.

«Поо процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачена и задержана 19-летняя жительница Ровенской области, подозреваемая в государственной измене в условиях военного положения. По данным следствия, девушку завербовали представители спецслужб России в декабре прошлого года. Она переехала в Киев и искала „легкий заработок“ в Telegram-каналах, где и попала в поле зрения врага», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемая собирала и передавала информацию о:

• последствия ракетно-дроновых ударов по объектам теплогенерации в Киеве;

• логистику Сил обороны, в том числе движение грузовых и пассажирских поездов в Одесской области;

• перемещение военной техники и личного состава ВСУ в Черниговской области.

В частности, находясь в Киеве, она фиксировала на видео поврежденные объекты теплоснабжения и посылала эти материалы врагу для корректировки дальнейших атак.

Во время пребывания в Одесской области подозреваемая передавала видео о направлениях поездов. Для этого она использовала специальные приложения, которые обеспечивали удаленный доступ врага к телефону и возможность просмотра видео в режиме реального времени.

Позже она отправилась в Черниговскую область, где арендовала жилье и обустроила место наблюдения за маршрутом, по которому передвигаются украинские военные и техника. В течение нескольких дней девушка производила съемку и передавала материалы представителям государства-агрессора.

Правоохранители задержали подозреваемую с поличным в арендованной квартире в порядке ст. 208 УПК РФ.

Во время обыска изъят мобильный телефон с поличным с представителями РФ, а также демонтировано устройство, которое использовалось для скрытого наблюдения.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины девушки в суде ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомире несовершеннолетнюю использовали спецслужбы РФ для подготовки теракта.