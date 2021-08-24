19-летняя роженица с Черниговщины внезапно умерла после кесарева сечения: в деле назначили вторую экспертизу

19-летняя роженица с Черниговщины внезапно умерла после кесарева сечения: в деле назначили вторую экспертизу

У молодой женщины возникла аллергия на один из препаратов.

19-летняя роженица Алина Чуприна из села Довжик Черниговской област умерла после экстренного кесарева сечения. Трагедия произошла 18 февраля 2020 года. У молодой женщины возникла аллергическая реакция на один из препаратов, который вводят после родов.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области, в действиях медиков Черниговской районной больницы, где умерла женщина, не нашли врачебной ошибки и ждут результатов второй экспертизы.

Родственники Алины узнали о ее смерти через полтора часа после операции. Родители умершей обвиняют медиков в смерти их дочери и не верят, что Алина могла просто так умереть.

По словам генерального директора медучреждения Дмитрия Руденко, врачи действовали согласно протоколу.

"Аллергические пробы делаются на антибиотики и другие некоторые препараты, где надо делать пробы. Больная не получала этих препаратов, поэтому аллергические пробы не делались. Реакция на препарат возникла мгновенно", — сказал врач.

В полиции говорят, что комиссия судебно-медицинской экспертизы не обнаружила данных, которые могли бы указывать на наличие недостатков или врачебных ошибок в оказании медицинской помощи роженице. Поэтому назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время полиция ожидает ее результатов.

Сейчас дело расследуется по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного".

У роженицы остался ребенок, его воспитывают родители покойной.

Напомним, в Волынской области будут судить врача за смерть беременной женщины.

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