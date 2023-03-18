19 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 19 марта, в православном календаре день памяти святых равноапостольных Константина и его матери Елены. Константин был сыном цезаря (потом августа) Констанция I Хлора и святой равноапостольной Елены. В то время Римская империя была разделена на Западную и Восточную, а во главе стояли два самостоятельных императора, которые также имели соправителей.

Отец Константина руководил западной частью Римской империи, став императором 305 года. Хотя он был язычником, к христианам относился терпимо и не преследовал их на своих землях. 306 Констанций, находясь на смертном одре, приказал сделать преемником его сына Константина. Став императором, он начал борьбу за свое царствование и противостояние с императором Максимианом Геркулием завершилось в 310 году.

312 Константин был втянут в новую войну. Как-то на поле боя он увидел на небе креста с надписью "Этим побеждай". Он приказал совершить такие кресты на всех своих знаменах, а после победы, войдя в Рим, велел поставить на площади свою статую с крестом, на котором была надпись: "Этим спасательным флагом я спас город от ига тирана". Тогда он также издал первый манифест, позволявший всем без страха принимать христианство.

Мать императора царица Елена была христианкой. Когда ей было примерно 80 лет, она решает путешествовать в Иерусалим и искать там Крест Господень. Указание сделать это она получила во сне. Женщина нашла Крест и разделила его на две части: одну оставила в Иерусалиме, а другую поместила в серебряное хранилище и унесла с собой. На обратном пути также начала несколько монастырей, где оставила части найденных ранее реликвий.

Приметы 19 марта

Народные приметы 19 марта / Фото: Pexels

На небе быстро и высоко плывут тучи – ждите хорошую погоду.

Если услышали стук дятла, весна придет поздно.

У зайцев все еще белая шубка будут продолжаться снегопады.

День морозный до засушливого и жаркого лета.

Что завтра нельзя делать

В этот день не разрешается ссориться, ругаться, злословить. Также старайтесь не сплетничать и не употребляйте алкогольные напитки. Очень важно уважительно относиться к колодцу – ни в коем случае не плейте в воду.

Что можно делать завтра

В этот день крестьяне ждали возвращения ласточок из теплых краев, а чтобы они скорее вернулись, пели им веснушки. Существовало такое интересное поверье — если ласточка увьет под крышей дома гнездо, в нем не будет пожаров.

Читайте также: