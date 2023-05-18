19 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 19 мая, в православном календаре день памяти Иова Многострадального. Был он из племени Авраама и жил в одном из аравийских краев. Иов был непорочным, благочестивым и праведным человеком, старался держаться от всего злого подальше. Иов имел большую семью и много скота, работало на него немало слуг и все уважали его.

Однажды пришел к Богу дьявол. Тогда сказал ему Господь, что нет человека праведнее Иова. А дьявол ответил, что он праведен потому, что Бог наделил его всем, чего только человек может возжелать. Но если отнять все у него, будет ли он и дальше благословить Господа? Умерли тогда все дети Иова, погиб скот, он сам сильно заболел и не мог больше работать. Жена его не могла страдать и постоянно спрашивала, за что им все это. Иов же отвечал, что Бог посылает человеку только те испытания, которые он может сносить. Поэтому нужно молиться и благословлять Его.

За это Господь наделил Иова еще большим богатством, чем то, что было у него прежде. И прожил мужчина еще 140 лет после исцеления.

Приметы 19 мая

Народные приметы 19 мая / Фото: Pexels

Ясная погода утром на хороший урожай огурцов.

Весело щебетают птицы — в ближайшие дни будет солнечная погода.

Нет утренней росы к дождю.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает в этот день лениться. Очень важно пойти на огород и провести время. Также не рекомендуется начинать новые важные дела или отправляться в дальний путь.

Что можно делать завтра

В старину существовало мнение, что в этот день роса обладает чудодейственной силой. Поэтому им пытались умыться для здоровья, красоты и молодости. Детям разрешали играть в траве, чтобы они набирались сил.

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