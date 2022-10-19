19 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

19 октября 2022 – среда. 240-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 73 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
19 октября – День "Оцените свою жизнь". Праздник был создан для того, чтобы побудить людей проверить, что происходит в их жизни, чтобы изменить его не лучше. При оценке можно увидеть, что вам не нравится то, где вы находитесь, выявить необходимость двигаться к переменам.
Также 19 октября – Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day). Любое нарушение опорно-двигательного аппарата – это заболевания, поражающие суставы, кости, мышцы и связки. К сожалению, такие болезни среди детей и подростков становятся все более распространенными. Все они влияют на подвижность. Поэтому важной целью этого дня является показать, как ожирение влияет на работу костей и суставов, рассказать об основных симптомах болезней и их лечении.
А еще 19 октября – Международный день джина с тоником (International Gin and Tonic Day). Джин с тоником – самый популярный коктейль в мире. Его начали праздновать сравнительно недавно – в 2010 году. Это один из самых простых в приготовлении напитков. Интересно, что идея смешивать горький тоник с ароматным джином пришла в голову британцам в XVIII веке, когда они воевали на территории Индии. В те времена солдаты лечили горьким напитком малярию. Чтобы его было приятнее пить, начали смешивать тоник с джином. Тогда он стоил копейки и числился напитком бедняков.
Какой сегодня, 19 октября, церковный праздник
19 октября в церковном календаре – день памяти апостола Фомы. Он известен как Фома Неверующий. Первоначально, по словам Иоанна Златоуста, он казался самым слабым в своей вере по сравнению с другими учениками Христа. Но впоследствии стал тем, кто горячо исповедовал христианство и нес слово Божие. К Фоме обычно обращаются в тяжелые периоды жизни, когда испытывают проблемы и испытывают отчаяние.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 октября
Какие сегодня именины: Макар, Фома, Вероника.
Талисманом человека, рожденного 19 октября, является аметист. Его называют камнем духовной чистоты. В христианской традиции он считался камнем апостола Матфея, а в Киевской Руси – архиерейским камнем. Аметист отличается фиолетовым цветом. В переводе с греческого его название означает "не быть пьяным".
В этот день родились:
- 1898 год – украинский кобзарь Петр Гузь;
- 1854 год – украинский художник, пейзажист Сергей Васильковский;
- 1915 год – украинский археолог Игорь Свешников;
- 1926 год – украинский, канадский и швейцарский экономист Богдан Гаврилишин;
- 1937 год – заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии Безниско Евгений Иванович;
- 1988 год — украинский писатель, чернобыльский нелегал, исследователь Чернобыльской зоны Маркиян Камыш;
- 1992 год — украинский гимнаст, многократный призер чемпионатов и Универсиад, Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Игорь Радивилов.
Что нельзя делать в этот день
- Если вас просят, то нельзя отказывать в хлебе.
- Не стоит поощрять лень, посиделки и пустые разговоры.
- Не обманывайте своих родных.
Народные приметы и традиции на 19 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: безветренная погода – скоро будет холодно;
- вороны собираются в стаи – ждите непогоды;
- выпал сухой снег – следующим летом будет хороший урожай;
- дым стоит столбом к солнечной погоде, а если стелется – ждите дождя;
- утро пасмурное и туманное — день будет погожим;
- земля покрылась снегом, во второй половине ноября уже начнется зима.
В народе 19 октября называли Фома Неверующий. Верили, что сны, увиденные в ночь на 19 октября, обязательно покажут, куда двигаться в будущем.
Погода на сегодня, 19 октября
Сегодня, 19 октября, в Киеве пасмурная погода к вечеру, утром сильный дождь, который к вечеру должен завершиться. Во Львове пасмурно, утром начнется дождь и будет идти до середины дня, вечером снова дождь, но более слабый. В Харькове пасмурно, вечером может начаться дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +15 днем и +10 ночью. Во Львове +13 днем и +8 ночью. В Харькове +14 днем и +7 ночью. В Одессе +19 днем и +9 ночью.
Памятные даты 19 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 октября:
- 1812 год – Наполеон покидает Москву;
- 1813 год — поражение армии Наполеона в "Битве народов" под Ляйпцигом;
- 1918 год — создан во Львове Украинский Национальный Совет Западноукраинской Народной Республики провозглашает образование Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии;
- 1943 год – Альберт Шварц открывает антибиотик стрептомицин;
- 1947 год — начинается (19-21 октября) массовый (около 150 тыс. человек) вывоз украинцев в Сибирь;
- 1956 год — Польская объединенная рабочая партия вооружает польских рабочих в ответ на продвижение на Варшаву оккупационных советских войск под командованием советского маршала Константина Рокоссовского, тогда номинального министра обороны Польской Народной Республики;
- 1961 год — в Карлсруэ, (ФРГ), суд (8-19 октября), выносит приговор агенту КГБ Б. Сташинскому, убийцы Л. Ребета и С. Бандеры, и признает ответственными за организацию убийств правительство СССР и ЦК КПСС.