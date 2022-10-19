19 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

19 октября 2022 – среда. 240-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 73 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

19 октября – День "Оцените свою жизнь". Праздник был создан для того, чтобы побудить людей проверить, что происходит в их жизни, чтобы изменить его не лучше. При оценке можно увидеть, что вам не нравится то, где вы находитесь, выявить необходимость двигаться к переменам.

Также 19 октября – Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day). Любое нарушение опорно-двигательного аппарата – это заболевания, поражающие суставы, кости, мышцы и связки. К сожалению, такие болезни среди детей и подростков становятся все более распространенными. Все они влияют на подвижность. Поэтому важной целью этого дня является показать, как ожирение влияет на работу костей и суставов, рассказать об основных симптомах болезней и их лечении.

А еще 19 октября – Международный день джина с тоником (International Gin and Tonic Day). Джин с тоником – самый популярный коктейль в мире. Его начали праздновать сравнительно недавно – в 2010 году. Это один из самых простых в приготовлении напитков. Интересно, что идея смешивать горький тоник с ароматным джином пришла в голову британцам в XVIII веке, когда они воевали на территории Индии. В те времена солдаты лечили горьким напитком малярию. Чтобы его было приятнее пить, начали смешивать тоник с джином. Тогда он стоил копейки и числился напитком бедняков.

Какой сегодня, 19 октября, церковный праздник

19 октября – день памяти апостола Фомы / Фото: commons.wikimedia.org

19 октября в церковном календаре – день памяти апостола Фомы. Он известен как Фома Неверующий. Первоначально, по словам Иоанна Златоуста, он казался самым слабым в своей вере по сравнению с другими учениками Христа. Но впоследствии стал тем, кто горячо исповедовал христианство и нес слово Божие. К Фоме обычно обращаются в тяжелые периоды жизни, когда испытывают проблемы и испытывают отчаяние.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 октября

Какие сегодня именины: Макар, Фома, Вероника.

Талисманом человека, рожденного 19 октября, является аметист. Его называют камнем духовной чистоты. В христианской традиции он считался камнем апостола Матфея, а в Киевской Руси – архиерейским камнем. Аметист отличается фиолетовым цветом. В переводе с греческого его название означает "не быть пьяным".

В этот день родились:

1898 год – украинский кобзарь Петр Гузь;

1854 год – украинский художник, пейзажист Сергей Васильковский;

1915 год – украинский археолог Игорь Свешников;

1926 год – украинский, канадский и швейцарский экономист Богдан Гаврилишин;

1937 год – заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии Безниско Евгений Иванович;

1988 год — украинский писатель, чернобыльский нелегал, исследователь Чернобыльской зоны Маркиян Камыш;

1992 год — украинский гимнаст, многократный призер чемпионатов и Универсиад, Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Игорь Радивилов.

Что нельзя делать в этот день

Если вас просят, то нельзя отказывать в хлебе.

Не стоит поощрять лень, посиделки и пустые разговоры.

Не обманывайте своих родных.

Народные приметы и традиции на 19 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: безветренная погода – скоро будет холодно;

вороны собираются в стаи – ждите непогоды;

выпал сухой снег – следующим летом будет хороший урожай;

дым стоит столбом к солнечной погоде, а если стелется – ждите дождя;

утро пасмурное и туманное — день будет погожим;

земля покрылась снегом, во второй половине ноября уже начнется зима.

В народе 19 октября называли Фома Неверующий. Верили, что сны, увиденные в ночь на 19 октября, обязательно покажут, куда двигаться в будущем.

Погода на сегодня, 19 октября

Сегодня, 19 октября, в Киеве пасмурная погода к вечеру, утром сильный дождь, который к вечеру должен завершиться. Во Львове пасмурно, утром начнется дождь и будет идти до середины дня, вечером снова дождь, но более слабый. В Харькове пасмурно, вечером может начаться дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +10 ночью. Во Львове +13 днем и +8 ночью. В Харькове +14 днем и +7 ночью. В Одессе +19 днем и +9 ночью.

Памятные даты 19 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 октября: