19 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

19 сентября 2022 – понедельник. 208-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 103 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
19 сентября — День рождения смайла. Смайлики дополняют историю общения в сети Интернет. Они передают разные эмоции: радость, удивление, сострадание и т.д. Смайл появился в США в 1963 году. Известный художник Харви Белл нарисовал улыбающееся лицо, сразу ставшее визитной карточкой страховой компании. Первый же смайл в интернете появился в 1982 году. Создал его Скотт Фалман.
Также 19 сентября – Неделя приручения животных, которых сложно приручить. Чтобы приручить четвероногого товарища, нужно приложить немало усилий, выдержки и времени. Еще первобытные люди начали одомашнивание диких животных.
А еще 19 сентября — Международный пиратский день. Праздник появился в штате Орегон, США. Шутливый праздник был придуман в 1995 Макром Саммерсом и его лучшим другом Джоном Бауром, когда они играли в ракетбол в городе Олбани и использовали пиратский сленг.
Какой сегодня, 19 сентября, церковный праздник
19 сентября в церковном календаре – чудо Михайла. В современной Турции в IV веке жил Архип, у которого была больная дочь. Он долго молился о ее здоровье. Однажды ему явился архангел Михаил, показавший ему, где течет целебный источник. В честь этого Архип построил храм. Однако язычники решили его разрушить и направили на здание горные потоки. Здесь снова появился архангел и спас храм.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 сентября
Каковы сегодня именины: Давид, Архип, Кирилл, Михаил, Макар.
Талисманом человека, рожденного 19 сентября является гелиотроп. Камень, высоко ценится коллекционерами. Издавна считалось, что он обладает целебными и магическими свойствами, может положительно влиять на своего хозяина.
В этот день родились:
- 1782 год – харьковский поэт-сатирик Яким Нахимов;
- 1858 год – украинский писатель Адриан Кащенко;
- 1942 год – украинский композитор, председатель Национального союза композиторов Украины Евгений Станкович;
- 1959 год – украинский актер кино и телевидения, комик Виктор Андриенко;
- 1960 год – ведущая украинская писательница, поэтесса, эссеистка и публичная интеллектуалка Оксана Забужко;
- 1962 год — украинский националист, военный, участник организаций СНУМ, УНА, УНСО Александр Музычко;
- 1977 год – украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр Валерий Гончаров;
- 1990 год – украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.
Что нельзя делать в этот день
- Не следует лгать.
- Не рекомендуется работать целый день, особенно в огороде.
- Запрещается выбрасывать остатки пищи из стола.
- Нельзя работать с тестом.
Народные приметы и традиции на 19 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: вечером синие облака – скоро изменится погода;
- утром туман – ждите потепления;
- иней утром появляется на деревьях – будет снежная зима;
- днем теплая погода – зима придет поздно.
В народе 19 сентября называли Михайлов день. К архангелу Михаилу в Киевской Руси относились с особым уважением. Поэтому старались не работать физически. С этого дня уже начинались первые заморозки.
Погода на сегодня, 19 сентября
Сегодня, 19 сентября, в Киеве пасмурная погода к вечеру, ночью мелкий дождь, который закончится к утру. Во Львове пасмурная погода, с середины дня небольшой дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе утром будет ясно, но с середины дня небо затянется облаками, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +15 днем и +11 ночью. Во Львове +11 днем и +7 ночью. В Харькове +16 днем и +10 ночью. В Одессе +20 днем и +13 ночью.
Памятные даты 19 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 сентября:
- 1356 год — в ходе Столетней войны англичане во главе с принцем Уэльским Эдвардом разбивают французов в битве при Пуатье и пленяют французского короля Иоанна II Доброго;
- 1618 год — начало осады Пльзеня;
- 1559 год — у берегов Флориды тонут пять испанских кораблей, около 600 человек погибает;
- 1648 год — в Квебеке Жак Бойдон открывает первую в Канаде таверну;
- 1654 год — в Квебеке зарегистрировали первый в Канаде брак;
- 1673 год – начинается крестьянское восстание на Слобожанщине;
- 1777 год — в первой битве при Саратоге британская армия терпит поражение от американских войск;
- 1783 год — французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запускают первый воздушный шар с животными на борту (овца, петух и утка);
- 1841 год – построили первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);
- 1864 год – в США получили патент на откидные сиденья в автомобилях;
- 1888 год — в бельгийском курорте Спа проходит первый в истории конкурс красоты;
- 1891 год — в Канаду (Монреаль) прибывают первые украинские поселенцы;
- 1919 год — в Киеве деникинцы разгромили один из старейших и крупнейших украиноязычных книжных магазинов;
- 1920 год — в Дубно и Луцк вступают части 3-й польской армии, в Тернополь — одновременно части 6-й польской армии и Действующей Армии УНР;
- 1941 год – немецкие войска входят в Киев;
- 1945 год – в Северную Корею из сибирского лагеря возвращается будущий вождь Ким Ир Сен;
- 1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети;
- 1983 год — Сент-Китс и Невис получает полную независимость;
- 1985 год — землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 баллов по шкале Рихтера погибает около 9000 человек, десятки построек были полностью разрушены;
- 1991 год — в Киеве возобновляют деятельность Киево-Могилянской академии;
- 2006 год – в Таиланде происходит военный переворот;
- 2015 год – крупнейшего автопроизводителя мира концерн Volkswagen AG поймали на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями.