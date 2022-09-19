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19 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

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19 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

Какой сегодня праздник – 19 сентября / Фото: Pexels

19 сентября 2022 – понедельник. 208-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 103 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

19 сентября — День рождения смайла. Смайлики дополняют историю общения в сети Интернет. Они передают разные эмоции: радость, удивление, сострадание и т.д. Смайл появился в США в 1963 году. Известный художник Харви Белл нарисовал улыбающееся лицо, сразу ставшее визитной карточкой страховой компании. Первый же смайл в интернете появился в 1982 году. Создал его Скотт Фалман.

Также 19 сентября – Неделя приручения животных, которых сложно приручить. Чтобы приручить четвероногого товарища, нужно приложить немало усилий, выдержки и времени. Еще первобытные люди начали одомашнивание диких животных.

А еще 19 сентября — Международный пиратский день. Праздник появился в штате Орегон, США. Шутливый праздник был придуман в 1995 Макром Саммерсом и его лучшим другом Джоном Бауром, когда они играли в ракетбол в городе Олбани и использовали пиратский сленг.

Какой сегодня, 19 сентября, церковный праздник

19 сентября – Михайлово чудо / © commons.wikimedia.org
19 сентября – Михайлово чудо / Фото: commons.wikimedia.org

19 сентября в церковном календаре – чудо Михайла. В современной Турции в IV веке жил Архип, у которого была больная дочь. Он долго молился о ее здоровье. Однажды ему явился архангел Михаил, показавший ему, где течет целебный источник. В честь этого Архип построил храм. Однако язычники решили его разрушить и направили на здание горные потоки. Здесь снова появился архангел и спас храм.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 сентября

Каковы сегодня именины: Давид, Архип, Кирилл, Михаил, Макар.

Талисманом человека, рожденного 19 сентября является гелиотроп. Камень, высоко ценится коллекционерами. Издавна считалось, что он обладает целебными и магическими свойствами, может положительно влиять на своего хозяина.

В этот день родились:

  • 1782 год – харьковский поэт-сатирик Яким Нахимов;
  • 1858 год – украинский писатель Адриан Кащенко;
  • 1942 год – украинский композитор, председатель Национального союза композиторов Украины Евгений Станкович;
  • 1959 год – украинский актер кино и телевидения, комик Виктор Андриенко;
  • 1960 год – ведущая украинская писательница, поэтесса, эссеистка и публичная интеллектуалка Оксана Забужко;
  • 1962 год — украинский националист, военный, участник организаций СНУМ, УНА, УНСО Александр Музычко;
  • 1977 год – украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр Валерий Гончаров;
  • 1990 год – украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.

Что нельзя делать в этот день

  • Не следует лгать.
  • Не рекомендуется работать целый день, особенно в огороде.
  • Запрещается выбрасывать остатки пищи из стола.
  • Нельзя работать с тестом.

Народные приметы и традиции на 19 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

  • смотрели, какой сегодня день: вечером синие облака – скоро изменится погода;
  • утром туман – ждите потепления;
  • иней утром появляется на деревьях – будет снежная зима;
  • днем теплая погода – зима придет поздно.

В народе 19 сентября называли Михайлов день. К архангелу Михаилу в Киевской Руси относились с особым уважением. Поэтому старались не работать физически. С этого дня уже начинались первые заморозки.

Погода на сегодня, 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, в Киеве пасмурная погода к вечеру, ночью мелкий дождь, который закончится к утру. Во Львове пасмурная погода, с середины дня небольшой дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе утром будет ясно, но с середины дня небо затянется облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +11 ночью. Во Львове +11 днем и +7 ночью. В Харькове +16 днем и +10 ночью. В Одессе +20 днем и +13 ночью.

Памятные даты 19 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 сентября:

  • 1356 год — в ходе Столетней войны англичане во главе с принцем Уэльским Эдвардом разбивают французов в битве при Пуатье и пленяют французского короля Иоанна II Доброго;
  • 1618 год — начало осады Пльзеня;
  • 1559 год — у берегов Флориды тонут пять испанских кораблей, около 600 человек погибает;
  • 1648 год — в Квебеке Жак Бойдон открывает первую в Канаде таверну;
  • 1654 год — в Квебеке зарегистрировали первый в Канаде брак;
  • 1673 год – начинается крестьянское восстание на Слобожанщине;
  • 1777 год — в первой битве при Саратоге британская армия терпит поражение от американских войск;
  • 1783 год — французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запускают первый воздушный шар с животными на борту (овца, петух и утка);
  • 1841 год – построили первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);
  • 1864 год – в США получили патент на откидные сиденья в автомобилях;
  • 1888 год — в бельгийском курорте Спа проходит первый в истории конкурс красоты;
  • 1891 год — в Канаду (Монреаль) прибывают первые украинские поселенцы;
  • 1919 год — в Киеве деникинцы разгромили один из старейших и крупнейших украиноязычных книжных магазинов;
  • 1920 год — в Дубно и Луцк вступают части 3-й польской армии, в Тернополь — одновременно части 6-й польской армии и Действующей Армии УНР;
  • 1941 год – немецкие войска входят в Киев;
  • 1945 год – в Северную Корею из сибирского лагеря возвращается будущий вождь Ким Ир Сен;
  • 1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети;
  • 1983 год — Сент-Китс и Невис получает полную независимость;
  • 1985 год — землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 баллов по шкале Рихтера погибает около 9000 человек, десятки построек были полностью разрушены;
  • 1991 год — в Киеве возобновляют деятельность Киево-Могилянской академии;
  • 2006 год – в Таиланде происходит военный переворот;
  • 2015 год – крупнейшего автопроизводителя мира концерн Volkswagen AG поймали на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями.

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