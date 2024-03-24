190 ракет, 140 "Шахедов" и 700 КАБов: Зеленский о последствиях адской недели в результате обстрелов РФ

За эту неделю, с понедельника и по сей день, россияне применили почти 190 ракет разных типов, почти 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб.

Вечером, 24 марта, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Воздушные атаки РФ

Президент поблагодарил украинских защитников неба – воинов мобильных огневых групп, нашей авиации, ПВО Сухопутных войск, специалистов РЭБ.

"Конечно, наш воздушный щит нуждается в значительном усилении. Мы работаем над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить наши города и села от террора. Но уже сейчас по крайней мере часть ракет и большинство "шахедов" наши воины сбивают", – отметил глава государства.

По его информации, за эту неделю, с понедельника и по сей день, россияне применили почти 190 ракет разных типов и почти 140 "шахедов". И еще около 700 управляемых авиабомб.

"Ни одной недели еще не было более 2 лет этой войны, если бы Россия воздержалась от террора. И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же – каждую неделю, каждый день", – сказал Зеленский. .

Восстановление после воздушных атак врага

По словам президента, сейчас в части областей продолжается работа по восстановлению после российских ударов в ночь на эту пятницу.

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Зеленский признал, что ситуация в Харькове очень сложная. Более 200 тысяч абонентов – квартир и домов – в городе Харькове и в одном из районов области остались без стабильного электроснабжения, действуют достаточно жесткие графики по электричеству. Продолжаются работы по нормализации ситуации.

В других регионах поставки электричества всем потребителям возобновлены.

Международные отношения

Президент назвал важные решения западных партнеров о помощи Украины

Евросоюз принял решение о Фонде помощи Украине объемом 5 миллиардов евро;

Новый транш макрофина от Евросоюза – 4,5 миллиарда евро.

Решение МВФ о новом транше в размере почти 900 миллионов долларов;

Канада выделяет 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки.

"Есть хорошие результаты и в отношении пакетов оборонной поддержки – есть и полученные пакеты, и объявлены новые. Это артиллерия, дроны, бронетехника. Также только что я говорил с премьер-министром Испании Санчесом. И по ПВО для Украины – нам нужно больше систем. Мы говорили и о нашем взаимодействии с Испанией на двустороннем уровне и в европейских институциях. Я благодарен Испании за неизменную поддержку и неизменную нашу общую уверенность, что жизнь обязательно должна победить", — подытожил Зеленский.

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Ситуация очень сложная! Зеленский – о последствиях массированных обстрелов