190 ракет, 140 "Шахедов" и 700 КАБов: Зеленский о последствиях адской недели в результате обстрелов РФ

За эту неделю, с понедельника и по сей день, россияне применили почти 190 ракет разных типов, почти 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб.
Вечером, 24 марта, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Воздушные атаки РФ
Президент поблагодарил украинских защитников неба – воинов мобильных огневых групп, нашей авиации, ПВО Сухопутных войск, специалистов РЭБ.
"Конечно, наш воздушный щит нуждается в значительном усилении. Мы работаем над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить наши города и села от террора. Но уже сейчас по крайней мере часть ракет и большинство "шахедов" наши воины сбивают", – отметил глава государства.
По его информации, за эту неделю, с понедельника и по сей день, россияне применили почти 190 ракет разных типов и почти 140 "шахедов". И еще около 700 управляемых авиабомб.
"Ни одной недели еще не было более 2 лет этой войны, если бы Россия воздержалась от террора. И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же – каждую неделю, каждый день", – сказал Зеленский. .
Восстановление после воздушных атак врага
По словам президента, сейчас в части областей продолжается работа по восстановлению после российских ударов в ночь на эту пятницу.
Зеленский признал, что ситуация в Харькове очень сложная. Более 200 тысяч абонентов – квартир и домов – в городе Харькове и в одном из районов области остались без стабильного электроснабжения, действуют достаточно жесткие графики по электричеству. Продолжаются работы по нормализации ситуации.
В других регионах поставки электричества всем потребителям возобновлены.
Международные отношения
Президент назвал важные решения западных партнеров о помощи Украины
- Евросоюз принял решение о Фонде помощи Украине объемом 5 миллиардов евро;
- Новый транш макрофина от Евросоюза – 4,5 миллиарда евро.
- Решение МВФ о новом транше в размере почти 900 миллионов долларов;
- Канада выделяет 2 миллиарда канадских долларов макрофина, прямой бюджетной поддержки.
"Есть хорошие результаты и в отношении пакетов оборонной поддержки – есть и полученные пакеты, и объявлены новые. Это артиллерия, дроны, бронетехника. Также только что я говорил с премьер-министром Испании Санчесом. И по ПВО для Украины – нам нужно больше систем. Мы говорили и о нашем взаимодействии с Испанией на двустороннем уровне и в европейских институциях. Я благодарен Испании за неизменную поддержку и неизменную нашу общую уверенность, что жизнь обязательно должна победить", — подытожил Зеленский.
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Ситуация очень сложная! Зеленский – о последствиях массированных обстрелов
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский террор сейчас возможен только потому, что у нас нет достаточно современных систем ПВО.
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