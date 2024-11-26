Из-за российской атаки жители Тернопольщины будут иметь свет только несколько часов в сутки

В Тернопольской области критическая ситуация с электроснабжением.
В Тернопольской области из-за атаки российских дронов были введены ограничения в электроснабжении.
Об этом сообщает АО "Тернопольоблэнерго".
Сегодня жители области будут иметь электроснабжение только 2-3 часа в сутки. В связи с ограничениями компания разработала график отключения света. Для обеспечения равномерного распределения энергоресурсов потребители будут получать электричество за очередями.
Напомним, во время ночного удара по Тернополю российские беспилотники уничтожили объект энергетической инфраструктуры. Подачу электроэнергии удалось частично восстановить.
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