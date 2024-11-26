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Из-за российской атаки жители Тернопольщины будут иметь свет только несколько часов в сутки

Из-за российской атаки жители Тернопольщины будут иметь свет только несколько часов в сутки

Отключение света / Фото: pixabay.com

В Тернопольской области критическая ситуация с электроснабжением.

В Тернопольской области из-за атаки российских дронов были введены ограничения в электроснабжении.

Об этом сообщает АО "Тернопольоблэнерго".

Сегодня жители области будут иметь электроснабжение только 2-3 часа в сутки. В связи с ограничениями компания разработала график отключения света. Для обеспечения равномерного распределения энергоресурсов потребители будут получать электричество за очередями.

График отключения света. Фото: Тернопольоблэнерго / ©
График отключения света. Фото: Тернопольоблэнерго

Напомним, во время ночного удара по Тернополю российские беспилотники уничтожили объект энергетической инфраструктуры. Подачу электроэнергии удалось частично восстановить.

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