2,5 тыс. грн за фейковую справку: на Закарпатье разоблачили масштабную схему подделки COVID-сертификатов

4,5 тыс. клиентов приобрели у закарпатцев поддельные COVID-документы.

Правоохранители разоблачили 5 жителей Закарпатской области, которые занимались трудоустройством украинцев за границей и предлагали им приобрести у них поддельный международный сертификат о вакцинации, ПЦР-тесте и страхой полис. Их услугами воспользовались уже не менее 4,5 тысяч человек.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Рекламу своих услуг и поиск клиентов фигуранты осуществляли преимущественно в социальных сетях. Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2500 гривен. Цена фейкового сертификата зависела от необходимости внесения сведений в электронную систему с последующей генерацией сертификата в приложении «Дия»", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели 7 обысков в автомобиле, дома и на работе фигурантов. В ходе проверки были обнаружены и изъяты компьютерная техника, бланки и международные сертификаты о вакцинации украинского и словацкого образцов со сгенерированными QR-кодами, бланки отрицательных ПЦР-тестов, готовые для внесения изменений с последующей печатью, мобильные телефоны, жесткие диски, печати, незаполненные листы с проставленными печатями и около 1 тыс. незаполненных номерных страховых бланков с печатками и подписями.

Также в компьютерах оперативники обнаружили клиентскую базу с персональными данными около 4,5 тыс. человек, воспользовавшихся незаконными услугами фигурантов.

"Сведения о клиентах фигурантов уголовного производства будут учтены пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу Украины с целью выявления подделок", — сообщили пограничники.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности работников пунктов вакцинации, которые вносили информацию о фиктивном вакцинировании в электронную базу системы здравоохранения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Следственные действия продолжаются.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости Львова: в городе начали вакцинировать от коронавируса бездомных

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