2 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

2 августа 2022 – вторник. 160-й день войны России против Украины. 214-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

2 августа – Международный день холокоста ромов. Это скорбная дата для всего ромского сообщества. В 1944 году в ночь на 3 августа нацисты устроили так называемую "Цыганскую ночь". Тогда было физически уничтожено большое количество людей ромской национальности. Украина присоединилась к Международному дню холокоста цыган в октябре 2004 года.

Также 2 августа – День рождения почтового ящика. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 1858 года на улицах Лондона были установлены первые ящики для писем. Хотя это изделие было известно задолго до этой даты. 1500 мореплаватель из Португалии Бартоломеу Диаш вместе со своей командой попал в страшную бурю. Выжил только один офицер, решивший описать событие и сообщить причину исчезновения моряков. Он написал письмо, положил его в ботинок, а ботинок повесил на дерево. Через год ботинок с письмом нашел другой мореплаватель Жуан де Нова. Он построил на этом месте часовенку. А ботинок долгое время использовался местными жителями для переписки.

А еще 2 августа – День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений. Дата была установлена в 2017 году для чествования тех, кто положил свою жизнь в защиту родных земель от врагов. Очень важно помнить, что десантники старшего поколения отдали свою жизнь за будущее Украины.

2 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

2 августа в церковном календаре – день памяти пророка Илии. Он считается самым уважаемым пророком в православной Церкви. Всю свою жизнь он посвятил Богу, за что получил от него особую милость — совершать чудеса, призывать народ к покаянию и рассказывать о будущем.

Памятные даты 2 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 2 августа:

216 год до н. э. — в битве под Каннами карфагенский полководец Ганнибал громит 80-тысячное римское войско и наносит самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования;

47 год до н. э. — возле г. Зели Гай Юлий Цезарь "пришел, увидел, победил" (на латинском "Veni, vidi, vici") царя Боспорского царства Фарнака II;

1519 год — 40-тысячное крымско-татарское войско Багатур-Салтана разбивает в битве под Сокалем 20-тысячное войско литовского гетмана Константина Острожского;

1776 год — происходит церемония подписания Декларации независимости 13 североамериканских колоний, которая была принята 4 июля Континентальным конгрессом;

1791 год — в Вене Жан-Пьер Бланшар проводит первые успешные испытания парашюта;

1802 год — Наполеона Бонапарта провозглашают пожизненным Первым консулом;

1865 год — в издательстве Макмиллана выходит первое издание книги Льюиса Кэррола "Приключения Алисы в стране Чудес";

1887 год — Ровелл Ходж получает патент на колючую проволоку;

1909 год – на вооружение армии США принимают первый военный самолет, построенный братьями Райт;

1914 год – королевство Италия объявляет о своем нейтралитете в европейском конфликте во время Первой мировой войны;

1917 год — впервые совершают посадку самолета "Сопвич" на палубу корабля британских военно-морских сил "Furious";

1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский утверждает закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства;

1918 год – британский экспедиционный корпус высаживается в Архангельске;

1919 год — возвращаясь в Украину, погибает в авиакатастрофе под Ратибором (Силезия) Дмитрий Витовский;

1939 год — Альберт Эйнштейн присылает президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором информирует о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призывает начать в США опытную программу;

1940 год — бригадный генерал Шарль де Голль, покинувший страну после капитуляции Французской республики, из Лондона призывает всех патриотов продолжать вооруженную борьбу с нацистской Германией;

1943 год — происходит восстание и бегство заключенных в концентрационном лагере "Треблинка";

1945 год – завершается Потсдамская конференция;

1949 год — академик В. Филатов в клинике Украинского экспериментального института глазных болезней в Одессе делает тысячную операцию по пересадке роговицы;

1953 год — в Киеве открывают детскую железную дорогу;

1964 год — Тонкинский инцидент, ставший причиной эскалации войны во Вьетнаме;

1970 год – в Белфасте британская армия впервые применяет резиновые шары против северных ирландцев;

1989 год — трагедия на Киевском главпочтамте, в результате которой погибает 11 человек;

1990 год — в 14:00 по местному времени иракские войска нападают на Кувейт;

1990 год — В Днепропетровске начинаются Дни казацкой славы, посвященные 500-летию украинского казачества;

1991 год – Соединенные Штаты Америки признают независимость Латвии, Литвы и Эстонии;

1999 год – вооруженные отряды во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом переходят на территорию Дагестана; начало второй чеченской войны;

2006 год — в Йоханнесбурге (ЮАР) впервые за последние 25 лет выпадает снег;

2009 год — 15 человек погибает в авиакатастрофе Merpati Nusantara Airlines Flight 9760 в индонезийской провинции Папуа;

2014 год — суд Тбилиси заочно арестовывает экс-президента Михаила Саакашвили по делу превышения служебных полномочий;

2017 год — в США вступает в силу принятый обеими палатами Конгресса Закон № 3364 о противодействии агрессии России, КНДР и Ирана;

2020 год – от МКС возвращается капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту, они участвовали в миссии SpaceX DM-2 (первый полет людей на частном космическом корабле).

2 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 2 августа называли Ильин день. Наши предки очень уважали именно пророка Илию, ведь считали, что он покровитель молний и грома. Потому этот день еще называли "громовым праздником". Часто в начале августа начинается период дождя с грозами. 2 августа пытались не работать на поле, потому что верили, что человека может убить молнией.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 августа

Каковы сегодня именины: Александр, Илья, Георгий, Афанасий, Тихон.

2 августа родились:

1888 год – украинский поэт, драматург, публицист, эсер Костя Ураган;

1924 год – украинский живописец Александр Хмельницкий;

1993 год – участник и один из бойцов 3-й сотни Самообороны Майдана, убитый во время противостояния на улице Грушевского в Киеве, Сергей Нигоян.

Погода на 2 августа

2 августа в Киеве пасмурная погода в течение всего дня, утром ожидается мелкий дождь, но затем без осадков. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове будет облачно, днем начнется дождь, который вечером перерастет в дождь с грозой. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +19 ночью. Во Львове +24 днем и +11 ночью. В Харькове +26 днем и +19 ночью. В Одессе +28 днем и +19 ночью.

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