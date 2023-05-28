2-летнюю Виолетту Мужечук, которая 4 дня провела в лесу, госпитализировали: что известно

2-летнюю Виолетту Мужечук, найденную в лесу после 4 дней поисков, госпитализировали. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов, пишет "Суспильне".

"Она в детской больнице под наблюдением. Состояние удовлетворительное. После проведения трех суток в лесу сейчас она под контролем врачей", — сообщил он.

В полиции Харьковской области сообщили, что они не открывали против родителей Виолетты административных производств. На следующей неделе полиция начнет опрашивать родственников девочки, чтобы установить, что стало причиной исчезновения девочки. Пока в полиции не видят вины матери Виолетты в том, что ее дочь исчезла.

Спасение 2-летней Виолетты Мужечук из Харьковской области: что известно

23 мая 2-летняя Виолетта из села Скрипаи Харьковской области вышла на прогулку вместе со своим братом-близнецом и загадочно исчезла. После этого мать девочки обратилась в полицию.

Правоохранители 4 дня искали ребенка, прочесывая леса, поля и заброшенные здания. Нашли ребенка 27 мая. Она была в лесу в 10 километрах от дома.

Полиции удалось найти ребенка благодаря тому, что во время обхода леса она застонала. Ребенок был в высокой траве, из-за чего его было сложно заметить. Отец Виолетти военный, защищающий Украину на передовой, вернулся с фронта и участвовал в поиске дочери. Семья воспитывает 4 детей.

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