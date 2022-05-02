2 мая 2022 года – этот день в истории / Pexels

2 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

2 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

2 мая 2022 – понедельник. 68-й день войны России против Украины. 122-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

2 мая — Международный день Гарри Поттера. Событие проходит в разных странах мира и призвано почтить героя культовой серии детских книг Джоан Роулинг о выжившем мальчике. Гарри Поттер – это образец смелости, мужества, искренности и самоотверженности.

Также 2 мая – Всемирный день тунца. Событие носит экологическую направленность. Считается, что она поможет обратить внимание человечества на необходимость защиты рыбных ресурсов нашей планеты.

А еще 2 мая — Международный день осведомленности о цинге. Болезнь цинга была широко распространена еще несколько столетий назад. Особенно часто ею болели моряки и люди, долгое время находившиеся без свежих овощей и фруктов. Цинга вызывает в организме недостаток витамина С, он легко поддается лечению и сегодня уже есть множество лекарств, которые помогают проводить профилактику болезни.

2 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

2 мая – день памяти преподобного Иоанна Старопечерника / pixabay.com

2 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Иоанна Старопечерника. Святой, живший в XIII веке в Палестине. Был священником, монахом. Еще в юности решил посвятить свою жизнь Богу, а потому принял постриг в довольно раннем возрасте. Во время посещения Святой Земли он увидел монастырь недалеко от Иерусалима. Там посвятили его на священника, потому что увидели в нем дух молитвы. А назвали его Старопечерником, потому что он жил в старом монастыре святого Харитона, церковь которого размещалась в пещере.

Памятные даты 2 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 2 мая:

1312 год — Папа Римский Климент V передает имущество тамплиеров Ордену госпитальеров;

1611 — опубликовали первую официально санкционированную англоязычную версию Библии, которая называлась "Библия короля Иакова";

1668 год — между Францией и Испанией был заключен Первый Аахенский мир;

1817 год – в Одессе основывают Ришельевский лицей;

1848 год — во Львове создают первую украинскую политическую организацию под названием Главная Русская Рада;

1892 год – в Киеве запускают электрический трамвай;

1986 год — победой над "Атлетико" (Мадрид) 3:0, "Динамо" (Киев) завоевывает Кубок Кубков 1985/86;

2014 год — противостояние в Одессе: в результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш и пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 мая

Какие сегодня именины : Виктор, Егор, Георгий, Семен, Иван, Ян, Матрона.

2 мая родились:

1876 год – украинский ученый, публицист, историк, писатель Мирон Кордуба;

1877 год – украинский геолог и петрограф Владимир Лучицкий;

1877 год – украинский военный деятель, член УЦР, командир Отдельного корпуса границной охраны УНР, генерал-хорунжий Армии УНР Александр Пилькевич;

1888 год – украинский композитор Николай Вилинский;

1891 год – украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР Юрий Тютюнник;

1928 год – украинский музыковед, фольклорист, дирижер, композитор Леопольд Ященко;

1933 год — украинская художница-график Галина Гаркавенко;

1988 год – украинский общественный деятель и предприниматель Александр Тодорчук;

1993 год – майор ВСУ, Герой Украины Кизило Андрей Александрович.

Погода на 2 мая

2 мая в Киеве утро пасмурное, но днем и ужины солнечно, без осадков. Во Львове солнечная погода, без осадков. В Харькове утро солнечное, но днем облачно, без осадков. В Одессе ожидается солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +8 ночью. Во Львове +19 днем и +8 ночью. В Харькове +13 днем и +8 ночью. В Одессе +15 днем и +11 ночью.