2 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 2 мая, в православном календаре день памяти святого Иоанна. Жил он в VIII веке. Еще в молодом возрасте решил посвятить свою жизнь служению Господу, поэтому отправился в лавру святого Харитона. Располагалась она у Мертвого моря и уже тогда считалась одной из старейших в Палестине. Там он духовно просвещался, поэтому получил прозвище Старопечерник.

Приметы 2 мая

Народные приметы 2 мая / Фото: Pexels

Береза уже распустилась, а клен и ольха еще нет, значит лето будет засушливым.

Вороны собираются и летают стаями для ухудшения погодных условий.

Теплая погода 2 мая указывает, что конец месяца будет холодным.

Что завтра нельзя делать

Запрещается ходить в старой одежде, если одеть новую, то можно привлечь счастье и талант. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся. Можно очутиться на их месте. Не стоит отправляться в путешествие, потому что в дороге вас будут ждать только неудачи.

Что можно делать завтра

Православные верующие молятся сегодня о получении здоровья и защите от всех болезней. А у наших предков существовал особый обряд — они выходили на поле, кланялись во все стороны, а потом расстилали на земле полотно, клали пирог и уходили. Считалось, что так можно навлечь хороший урожай.

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