2 миллиарда евро на ракеты для Patriot: сколько оружия получит Украина и почему цена может шокировать

Цена на раэты для Patriot может существенно отличаться для США, Европы и других стран. / © Фото из открытых источников

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Украинское правительство направило официальный запрос в Европейскую комиссию с просьбой разрешить потратить 2 миллиарда евро из 90-миллиардного кредита ЕС на закупку зенитных ракет к системам Patriot. Эти средства являются частью большего финансового пакета, остаток которого в размере 4 миллиардов евро будет направлен на приобретение вооружения европейского и украинского производства.

Об этом пишет издание Defence Express.

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Стоимость ракет для разных стран

Примерная стоимость одной антибаллистической ракеты PAC-3 MSE обычно составляет от 4 до 5 миллионов долларов , но эта сумма является актуальной преимущественно для армии США. К примеру, в сентябре 2025 года американский Пентагон заказал 1970 единиц за 9,8 миллиарда долларов, что составило 4,97 миллиона долларов за один боеприпас.

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В то же время, экспортная цена для международных партнеров существенно отличается и зависит от условий комплексного контракта и дополнительных услуг. В частности, в конце 2024 года Германия приобрела 120 таких ракет, заплатив по 6,36 миллиона евро (или 6,61 млн долларов) за единицу, а в феврале 2026 Саудовской Аравии согласовали продажу партии с предельной стоимостью до 12,3 миллиона долларов за штуку.

Возможные объемы поставок для Украины

Выделенной суммы в 2 миллиарда евро, что эквивалентно примерно 2,32 миллиарда долларов, хватит на разное количество боеприпасов в зависимости от финальной ценовой политики. Аналитики подсчитали несколько вероятных сценариев закупки зенитных ракет для украинской противовоздушной обороны:

от 460 до 580 единиц PAC-3 MSE Украина сможет получить в случае согласия Вашингтона продать их по внутренним ценам американского Минобороны;

около 315 ракет удастся приобрести, если производитель применит экспортные цены, аналогичные действующим для стран Европейского Союза;

только около 190 боеприпасов поступит при условии применения максимальной стоимости, подобной контракту с Саудовской Аравией.

Несмотря на значительную разницу в оценках количества, главным вызовом для украинской стороны остается сама возможность физически получить эти ракеты. В этом процессе ключевой для Украины не столько стоимость, сколько доступность боеприпасов на рынке вооружений .

Эксперты подчеркивают масштабность потенциального заказа на фоне общемировых объемов выпуска подобного вооружения. Даже партия в 315 единиц антибаллистических ракет составляет примерно половину всего годового производства PAC-3 MSE.

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