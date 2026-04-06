От очередей в ТЦК к побегам: Independent о "кризисе мобилизации" в Украине

Мобилизация в Украине: масштабы кризиса и прогнозы The Independent / © ТСН

Реклама

Украина сталкивается с серьезным кризисом мобилизации на военную службу, как раз на фоне того, что Владимир Зеленский предупреждал, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке будет препятствовать усилиям в борьбе с вторжением России.

Об этом пишет The Independent.

Издание напоминает, что в январе этого года министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в Украине 2 млн украинских мужчин находятся в розыске ТЦК из-за проблем с военными документами, а еще 200 тысяч в СЗЧ.

Реклама

В то же время давление на охваченную войной страну растет в других местах. В последние недели администрация Трампа переключила свое внимание с Украины на конфликт с Ираном, тогда как мирные переговоры зашли в тупик, а Владимир Путин начал свое весеннее наступление.

Но поскольку характер военных действий в Украине меняется — от упорной обороны начала 2022 года до непрекращающегося, изнурительного конфликта — министр Федоров раскрыл масштабы проблемы призыва в январе.

Кроме украинцев, разыскиваемых за уклонение от мобилизации, украинская прокуратура утверждает, что с 2022 года было возбуждено около 290 000 дел против солдат за самовольное уход от своих частей (СЗЧ).

Некоторые военнослужащие опубликовали видео своего бегства от призыва или службы через Карпаты в соседние страны.

Реклама

37-летний Денис уклоняется от призыва. «В начале войны я сам пошел в призывной пункт. Тогда все шли и говорили: „Берите нас!“ Я был таким же. Мне сказали: „Ты нам еще не нужен, иди домой, мы тебя позовем“.

«Позже я увидел все, что происходило — несправедливость, множество людей, которые откупаются, неприкосновенны, а других запихивают в бус, несмотря на болезни. Сейчас у меня больной отец, и я должен о нем заботиться. Если я потеряю руку или ногу, я больше никому не смогу помочь. Но если россияне снова окажутся под Киевом, и все будут служить — тогда я тоже уеду», — добавляет он.

На передовой солдаты разведподразделений говорят, что они истощены, но понимают, что слишком полезны, чтобы их менять. Недалеко от Запорожья пилот беспилотника рассказывает, что три года без перерыва находился на передовой как пехотинец, прежде чем перешел на управление дронами.

«Люди воспринимают службу в армии как билет в один конец, потому что не видят ротаций», — говорит Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.

Реклама

«Если бы они знали, что будут воевать один год, и на этом все и смогут отдохнуть, то они были бы более склонны вступать в армию. Это вопрос психологический, потому что если посмотреть на количество мужчин, у нас достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать борьбу в течение 10 лет и даже больше. Ключевая проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создавать психологические стимулы, потому что, если вы увидите армию уклоняющихся от призыва, вам самим не захочется воевать», — говорит депутат.

В Славянске майор пехотного батальона рассказал, как его командир брал взятки за предоставление людям отгулов, завышал цену за то, чтобы они не шли на передовую, и продавал пайки и другие ресурсы, выделенные дезертировавшим солдатам.

За последние четыре года Украина прошла путь от армии советского образца к мировому лидеру в современной войне с использованием беспилотников. Однако многие офицеры и солдаты говорят, что подход некоторых чиновников не отвечает современным требованиям, и по-прежнему сохраняется «советское» отношение равнодушия к солдатам на местах.

Уклоняясь от призыва в Украине, люди рискуют быть выслеженными на улицах и отправлены в самые опасные районы фронта с малой вероятностью возвращения. В результате многие живут в укрывательстве, если не могут убежать, вообще избегая публичных мест, боясь быть брошенными в машину, если их обнаружат.

Реклама

«Дайте этим людям уверенность в том, что они получат хорошую подготовку и хорошего командира, и большинство из них пойдут. Улучшите подготовку, улучшите качество сержантов и офицеров более низкого уровня, и вы получите нормальную численность мобилизации. Лучше думать не о количестве, а об их качестве», — считает командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Ранее народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что в Украине около 1,5 млн. мужчин призывного возраста не обновляют военно-учетные данные.