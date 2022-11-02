2 ноября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

2 ноября 2022 – среда. 252-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 59 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. На протяжении многих веков украинцы боролись и продолжают бороться за создание своего государства и свободу выражения мнений. Украинская журналистика также прошла тернистый путь, ведь все годы журналисты пытались обойти систему, чтобы граждане могли получать только правду.

К сожалению, с горькой правдой готовы мириться не все. Поэтому из года в год профессия журналиста становится все более опасной. За более чем 25 последних лет было совершено немало преступлений и физических нападений на журналистов. В девяти из десяти случаев преступники оставались безнаказанными. Переломным моментом стала смерть Георгия Гонгадзе. Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов был создан Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Дату выбрали в честь двух французских журналистов, убитых в 2013 году в Мали.

Также 2 ноября – Всемирный день балета. Инициатором создания праздника выступил Лондонский королевский балет, идею которого поддержало большинство известных мировых театров. Зарождение балета произошло в Италии в эпоху Возрождения. Тогда это были маленькие сценки на карнавалах. Выступления проводили в платьях, достигающих лодыжки. Иногда зрители могли присоединяться к танцу. Однако со временем они превратились в самостоятельные спектакли.

Современный балет зародился благодаря Екатерине Медичи, которая была супругой короля Франции Генриха II. Она привезла из Италии этот жанр и он сразу стал популярен среди знати. Во Франции и создали специальный язык танцевальной техники, который используется в настоящее время.

А еще 2 ноября – День динамической безвредности (Dynamic Harmlessness Day). Этот термин придумал Джей Диншах, основавший в США веганское общество. За основу он взял концепцию ненасилия Махатмы Ганди, которая подчеркивает — если человек должен причинить малейший вред, он должен удалить боль и заменить его добротой и заботой. Дату выбрали в честь дня рождения Джея. Ведь именно он посвятил всю свою жизнь распространению философии, ныне основой мировоззрения большинства веганов.

Какой сегодня, 2 ноября, церковный праздник

2 ноября – день памяти великомученика Артемия / Фото: Pexels

2 ноября в церковном календаре – день памяти великомученика Артемия. Он был раннехристианским святым, великомучеником, воином и римским правителем Египта. Обезглавили его за веру во Христа в Антиохии в 363 году, когда к власти пришел император Юлиан Отступник. Первоначально Артемий был сторонником еретиков-ариан и преследовал верных христиан. Однако во времена императора Констанция он был назначен воеводой Египта. Он отметился тем, что разрушал языческие святыни и храмы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 ноября

Каковы сегодня именины: Александр, Артем, Герман, Зосим, Леонид, Иван, Михаил, Павел, Николай, Петр, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 2 ноября является хризолит. Это прозрачный самоцвет, отличающийся разными оттенками желтого и зеленого. Интересный факт: именно хризолит был артефактом одного из самых известных римских императоров – Нерона. Говорят, что с помощью камня он умел видеть будущие события и решал важные задачи.

В этот день родились:

69 год до н. э — правительница Египта Клеопатра;

1752 год — граф, позже князь, дипломат, сын последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского Андрей Разумовский;

1878 год – украинский художник-живописец и график Антон Манастырский;

1884 год – украинский литературовед Александр Белецкий;

1902 год – украинский математик, электротехник Сергей Лебедев;

1964 год — украинская яхтсменка, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Елена Пахольчик;

1973 год — украинская гребля, серебряный призер Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается устраивать какие-либо громкие гуляния, в том числе свадьбы.

Не стоит ссориться, потому что не удастся помириться в ближайшее время.

Не ходите на кладбище после захода солнца – можно навлечь беду на своих родных.

Лучше не вытряхивать подушки и покрывала.

Народные приметы и традиции в ноябре

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: на сухую землю выпал снег – скоро будет тепло;

на деревьях виден иней – в следующем сезоне будет плохой урожай;

холодная погода означает тёплую зиму.

В народе 2 ноября называли Артемьев день. Издавна верили, что сегодня нужно пойти в церковь людям, у которых грыжа. Если поставить свечу перед иконой святого Артемия и помолиться, можно получить исцеление.

Погода на сегодня, 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, в Киеве с утра облачная погода, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове облачно, утром возможен мелкий дождь, который окончится к полудню. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +3 ночью. Во Львове +15 днем и +10 ночью. В Харькове +8 днем и +3 ночью. В Одессе +17 днем и +9 ночью.

Памятные даты 2 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 ноября: