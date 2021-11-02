2 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Волки на Артемия воют – до мороза.
Какой сегодня день
Во вторник, 2 ноября, в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Католическая церковь в этот день чтит память всех умерших. В Боливии, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре празднуют День мертвых.
Памятные даты 2 ноября
- 1708 – разрушение московским войском Батурина, Батуринская трагедия.
- 1721 — Сенат присвоил Петру I титул императора.
- 1833 — основан Киевский университет.
- 1914 — Французская республика, Великобритания и Российская империя объявили войну Османской империи.
- 2000 — в лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, пропавшего еще 16 сентября.
Церковный праздник сегодня 2 ноября
2 ноября православная церковь чтит память христианского святого Артемия Антиохийского, жившего в 4 веке. Артемий был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал преследование христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и пытали.
Несмотря на многочисленные мучения, на которые обрекли его язычники, святой не отрекся от своей веры. В конце концов Артемия обезглавили. Его тело антиохийская диакониса Ариста перевезла в Константинополь, где святого похоронили в храме Иоанна Предтечи. Часть мощей мученика в 1073 году попала в Киево-Печерский монастырь.
На Руси было принято молиться святому Артемию об избавлении от случайной смерти. Еще его считали защитником от разных болезней – например, от грыжи. Также Артемия чтили своим покровителем военачальники и атаманы.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя критиковать и плохо говорить о усопших
- Нельзя веселиться, смеяться и громко разговаривать на кладбище.
- Нельзя гасить свечу, горящую напоминание об умерших. Она должна догореть сама.
- Нельзя идти на кладбище после заката.
Приметы на 2 ноября
Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. Знали также, что с этого дня к селам начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия – это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, будто выла целая стая, это обещало голод.
- Снег выпал на сухую землю – к потеплению.
- Лиственница сбросила ветки – скоро пойдет снег.
Именины 2 ноября
День ангела (именины) сегодня, 2 ноября, отмечают: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.
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